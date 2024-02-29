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    • Haberler > Ekonomi > Doğal gaza mart ayında zam yapılacak mı? BOTAŞ'tan açıklama geldi

    Doğal gaza mart ayında zam yapılacak mı? BOTAŞ'tan açıklama geldi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Doğal gaza mart ayında zam yapılacak mı? BOTAŞ&#039;tan açıklama geldi
    Botaş, Doğal Gaz, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Doğal gaza mart ayında zam yapılıp yapılmayacağı sorularına BOTAŞ'tan cevap geldi. Açıklamada mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığı kaydedildi.

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda martta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

    Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

    Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

    Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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