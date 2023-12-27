Doktor, hemşire, ebe... Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak! İşte kadro ve branşlar

27 Aralık 2023 08:54 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 09:06

2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak belirlendi.

BRANŞ VE KADROLAR

Söz konusu karara göre 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 23 bin 464 uzman tabip istihdam edilecek.

PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı haritasını henüz belirlemedi. Alımların hangi yol izlenerek ve hangi tarihlerde yapılacağı yapılacağı ve başvuru şartları henüz belli değil. Detaylarla ilgili gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında.