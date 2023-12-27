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    Doktor, hemşire, ebe... Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak! İşte kadro ve branşlar

    Sağlık Bakanlığı'na 27 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Diyetisyen, ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri, doktor ve uzman doktor branşlarının bulunduğu listeyle birlikte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branş ve kadroları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

    Doktor, hemşire, ebe... Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak! İşte kadro ve branşlar
    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak belirlendi.

    BRANŞ VE KADROLAR

    Söz konusu karara göre 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 23 bin 464 uzman tabip istihdam edilecek.

    PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı haritasını henüz belirlemedi. Alımların hangi yol izlenerek ve hangi tarihlerde yapılacağı yapılacağı ve başvuru şartları henüz belli değil. Detaylarla ilgili gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Sağlık BakanlığıPersonel AlımıResmi Gazete
    Haberler > Ekonomi > Doktor, hemşire, ebe... Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak! İşte kadro ve branşlar
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