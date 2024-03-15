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Haberler > Ekonomi > Dolar, Kapalıçarşı’da düşüyor! Mevduat ve kredi faizleri artınca…

Dolar, Kapalıçarşı’da düşüyor! Mevduat ve kredi faizleri artınca…

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dolar, Kapalıçarşı’da düşüyor! Mevduat ve kredi faizleri artınca…

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dolarda son dakika! 15 Mart dolar fiyatı yeni güne 32,22 TL seviyesinden başlıyor. Kapalıçarşı’da ise hafta başında 33,20’yi gören fiyatların, bu sabah 32,63’e kadar çekildiği görülüyor. Dolar fiyatlamasında 1 TL’ye kadar açılan makas, Kapalıçarşı’daki düşüşle birlikte 40 kuruşa geriledi. Son alınan tedbirlerin ardından mevduat faizleri %53,63’e, ihtiyaç kredisi faizleri 63,36’ya yükseldi. ‘Kredi çek, döviz al’ şeklinde gelişebilen piyasa bozucu hareketlerin dizginlendiğini belirten ekonomistler; böylece döviz bürolarındaki hararetin de bir miktar düştüğünü ifade ediyor. 

DTH VE REZERVLERDE DİKKAT ÇEKENLER

Ocak ayının ilk haftasından itibaren bakıldığında genel olarak 174-177 milyar dolar arasında dalgalanan döviz mevduatlarının, 8 Mart haftasında 180 milyar doları aşması dikkat çekti. Geçen yıl aralık sonunda 141 milyar dolara kadar yükselen TCMB’nin rezervlerinde de 10,50 milyar dolarlık gerileme gözlerden kaçmadı. Bu rakamlar enflasyonun yüksek seyretmesi, seçim belirsizliği ve artık TL dönüşümlü KKM mevduatlarının kapanması gibi sebeplerle, tasarruf sahiplerinin bir kısmının dövize yöneldiğini de teyit ediyor. 

15 MART DOLAR VE EURO FİYATI KAÇ TL

Haftanın son işlem gününe girilirken; 15 Mart dolar fiyatı 32,20 TL’den yeni güne başlıyor. Hafta içinde en yüksek 32,50 TL seviyesi görülmüştü. Öte yandan Kapalıçarşı kurlarında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Hafta başında döviz bürolarında satış yönlü fiyatlar 33,22’ye kadar yükselmişti ve serbest piyasa ile fiyat farkı 1 TL’ye kadar çıkmıştı. Bugünkü ilk işlemlerde Kapalıçarşı satış fiyatının 32,63 TL’ye kadar gerilediği görülüyor. Böylece makasın 40 kuruşa kadar gerilediği gözlemleniyor.
15 Mart Euro fiyatı ise 35,07’den işlemlere başlıyor. Euro tarafında da bu hafta 35,70 ile zirve seviyeler test edilmişti. 

MEVDUAT VE KREDİ FAİZLERİ YÜKSELİYOR

Piyasa fiyatlamalarında bu gelişmeler yaşanırken; bireylere, kredi kartı nakit avansı için yüzde 25 ve 3 taksit sınırlaması, bankalara ise kredi genişleme sınırlarının aşağı çekilmesi ve munzam karşılık artışı gibi tedbirler getirildi. Bu tedbirlerle birlikte 1-3 aylık vadede mevduat faiz oranları %53,63 ile son yılların en yüksek seviyesine çıktı. İhtiyaç kredisi faiz oranı da %63,36’yı gördü ve 2024’ün zirve noktasına dayandı. 

TCMB MART TOPLANTISINDA FAİZ ARTIRIR MI?

Ekonomistler; TL’yi teşvik eden ve kredi kullanımını azaltan son tedbirlerle birlikte ‘kredi çek, döviz al’ şeklindeki piyasa bozucu reaksiyonların dizginlenmeye çalışıldığını ifade ederken; özellikle döviz bürolarındaki hararetin de bir miktar düştüğü belirtiliyor. 
Bu arada TCMB’nin mart ayı faiz kararı, 21 Mart’ta toplanacak Para Politikası Kurulu toplantısının ardından açıklanacak. Yüzde 45’te bulunan politika faiz oranlarında artış beklenmezken; son yaşanan gelişmelerin ardından karar metninde yer alabilecek ifadeler dikkatle takip edilecek. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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