Dolar seçimden sonra ne olacak? Uzman isim canlı yayında tahminini açıkladı

Seçmen yerel yönetimde seçimini yaptı... Türkiye genelinde CHP seçimi önde götürdü. Seçimin dolar kuruna nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Türkiye Gazetesi ekonomi yazarı Ömer Faruk Bingöl seçimin ardından dolar kuruna ilişkni dikkat çeken açıklamada bulundu. Bingöl, "Doların TL'ye galip gelmesi zor. Doların 50-60 TL olması lazım ki TL'den daha çok kazandırsın" dedi.

Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için bir kez daha sandık başına gitti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP ve AK Parti arasında süren kıyasıya yarışta ana muhalefet partisi seçimi önde götürdü. CHP Türkiye'nin batısındaki illerde galip gelmeyi başardı. Seçmenin sandıkta yaptığı tercihin döviz ve emtia fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak konusu olmaya başladı.

Türkiye Gazetesi ekonomi yazarı Ömer Faruk Bingöl, dolar ve altın piyasasında yaşanacak duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye Gazetesi Youtube kanalına konuşan Dirlik şu ifadeleri kullandı:

DOLAR İKİ AYDA YÜZDE 30 ARTTI

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden aldığımız piyasalarda bozuk bir psikoloji var. Mayıs ayında 19-20 TL bandındaki bir dolarla başlangıç yaptık ikinci turun sonrasında dolar 27 TL'ye kadar çıktı. Yani iki ayda yüzde 30 civarında artan bir döviz kuruyla karşılaştık.

VATANDAŞ SON 6 HAFTADA DOLARA KOŞTU

Seçimlerin enflasyona bir yansıması oldu. Ekonomi yönetiminin politikaları tartışılmaya başlandı. Merkez Bankası olarak bu kadar tedbir almamız rağmen taşlar henüz yeni yeni yerine oturuyor. Faizler yüzde 53'e yükselmesi, kredi kanalları kısıldı... Hane halkının hesaplarında bulunan dolar son 6 haftada 174 milyar dolardan 186 milyar dolara kadar yükseldi. Yani 12 milyar dolar yerli olarak döviz almışız.

ENFLASYON RAKAMLARI KRİTİK

Aralık ayında TCMB rezervlerini 170 milyar dolardaydı. Geçen hafta ise 123 milyar dolara geriledi. TCMB ise 20 milyar üzerinde rezerv kaybetti. Bu tabloyla gelecek hafta çarşamba günü enflasyon rakamları açıklanacak. Biz yüzde 70'lere dayanan bir enflasyon rakamı göreceğiz.

YABANCILAR DOLAR KONUSUNDA İYİMSER

Yabancılar bizden çok daha iyimser. Deutsche Bank yıl sonunda Dolar/TL'nin 38 TL olmasını bekliyor. Goldman Sachs, 37 TL bekliyor. HSBC önce 33 sonra 36 beklediğini açıkladı. TCMB beklentisine göre 40.50 TL olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mehmet Şimşek ve ekibine desteğinin tam olduğunu söyledi. TCMB'nin seçim öncesi 500 baz puan artışa gitmesi mesaj. Enflasyon psikoloji meselesi. Yerel seçimde böyle bir zamana denk geldi.

DOLAR SEÇİMDEN SONRA NE OLACAK?

Goldman Sachs'ın yüzde 33'lük enflasyon tahmini tutar mı bilmiyorum ama enflasyon bu ülkede düşecek. Rasyonel politikalara sahip çıkarsak baz etkisiyle enflasyon düşecek. 60 milyar dolarlık bir döviz girişi bekleniyor. Dolar 32 TL'den 40 TL'ye dahi gidecek olsa yüzde 30'un altında bir kazanç sağlayacak. TL ise bir yılda yüzde 60 vaad ediyor. 9 ayda ise yüzde 45 veriyor. Doların 50-60 TL olması lazım ki TL'yi yensin. Fed de faiz indirecek. Böyle bir beklenti yok. Dolarda küresel bazda bir değer kaybı olacak.

Rasyonel politikaların meyvesini toplamak sabır istiyor. Bu bir haftayı çok iyi yönetebilirsek seçim belirsizliği ortadan atılırsa ülke olarak rahatlayacağız."