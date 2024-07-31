Dolarda hararetli saatler! Zirveye yaklaşıyor…

Dolarda son dakika! 31 Temmuz 2024 dolar fiyatı 33,11 TL’den güne başladı. Orta Doğu’da artan savaş riski ve FED’in kararları öncesinde dolar, gün içi işlemlerde 33,23 rekoruna yaklaştı. Analistler, bu hafta 33,00 TL üzerinde kalıcılığın dikkat çektiğini belirterek; kısa vadede 33,06’nın destek ve 33,17’nin direnç olarak izleneceğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda hafta ortası işlemleri, Orta Doğu’da artan jeopolitik risklerin gölgesinde başlıyor. Bu akşam FED kararları da beklenirken, gözler iç piyasada döviz kurlarına çevrildi. Dünkü işlemlerde 33,07 TL’den kapanış gerçekleştiren dolarda, bugün bir sınırlı yükseliş öne çıkıyor.

31 TEMMUZ 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 31 Temmuz dolar fiyatı 33,11 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında da işlemler 33,01 – 33,11 TL alım ve satım aralığında devam ediyor. Geçen haftaki zayıf seyrin ardından dolarda bu haftanın kritik 33,00 TL seviyesinin üzerinde kalıcılık dikkat çekiyor.

DOLARDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Bu akşam FED Başkanı Powell’ın, faiz indirimi sürecine dair yol haritasını çizeceği öngörülüyor. Dolarda faizlerin düşmeye başlayacak olması, küresel anlamda da bir güç kaybını beraberinde getirebilecek. Bu denklemde, kısa vadede dolar TL tarafında da 33,05 destek ve 33,17 direnç olarak takip ediliyor.

SIKI POLİTİKAYA DEVAM VURGUSU

Dün Merkez Bankası tarafından açıklanan son toplantı notlarında, sıkı para politikasının devam edeceği tekrarlanırken, temmuz ayında enflasyonun geçici olarak yüksek geleceği vurgulandı. Geçen hafta TCMB’nin döviz rezervlerinde de 6 milyar dolara yakın bir gerilemenin yaşandığı hesaplanmıştı.

KKM’DEN ÇIKIŞLAR HIZLANIYOR

Analistler, döviz kurlarında bu hafta yaşanan hareketliliğin, KKM hesaplarındaki yüklü çözülmelerden kaynaklandığını, özellikle şirketlerin KKM’den çıkarak, dış ticaret işlemlerinde kullanmak üzere döviz aldığını belirtiyor. Hareketlerin bir kısmının da yabancı işlemlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.