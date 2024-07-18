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Döviz borçları TL ile ödenecek! Yargıtay'dan emsal karar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Döviz borçları TL ile ödenecek! Yargıtay&#039;dan emsal karar

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yargıtay’dan emsal karar çıktı. Döviz borçları için açılan davalarda icra takibi tarihindeki kur üzerinden hesaplama yapılacak, borç Türk lirasıyla ödenecek.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ / ANKARA - Yargıtay, yabancı para ile alacak verecek davalarına kamu düzeni vurgusu yaparak, Türk Lirası ayarı getirdi. Yargıtay’a göre mahkemeler artık döviz borçları için açılan davalarda, icra takibi tarihindeki kur üzerinden hesaplama yapacak ve Türk lirası karşılığını belirleyecek.

Yargıtay’ın gündemine yansıyan dava konusu olay İstanbul’da yaşandı. Kira anlaşmazlığı davasında dolar ile kiraya verdiği mülkün kirasını alamayan ev sahibi, icra takibi başlattı. Kiracı, takibe itiraz edince dosya mahkemenin gündemine geldi. Davayı kabul eden yerel mahkeme, kirasını ödemeyen kiracının tahliyesine karar vererek, ev sahibine asıl alacağın yüzde 20’si oranında icra inkâr tazminatı ödemesine hükmetti. Mahkeme, alacağın yapancı para ile ödenmesine karar verdi.

DOSYA YARGITAY'A İNTİKAL ETTİ

Karara yapılan itiraz İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesince reddedilince dosya Yargıtay’ın gündemine geldi. Kirasını ödemeyen borçlunun tazminatla sorumlu tutulmasını yerinde bulan Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, ödenmeyen borçların ve tazminatın yabancı para ile ödenmesine karar verilmesini isabetsiz buldu.

Daire “Yabancı para alacağının takip tarihindeki Merkez Bankasının efektif satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk lirası karşılığı belirlenerek hükmedilmesi gerekirken yabancı para esas alınmak suretiyle karar verilmesi isabetsiz olmuştur” dedi.

İlk derece mahkemesinin kararını düzelterek onayan Daire, kararının gerekçesinde kamusal düzen vurgusu yaptı. Kararda, bu konunun toplum düzenin korunması için gerekli olan kamu düzeni ile ilgili olduğu ve bu durumun resen gözetilmesi gerektiği belirtildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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