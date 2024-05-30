Döviz kıpırdamadan net rezerv artıyor! 70 milyar dolarlık operasyon

Dolarda son dakika! 30 Mayıs dolar fiyatı 32,28 TL’den güne başlarken; döviz bürolarında işlemler 32,00 – 32,15 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Yüklü yabancı sermaye girişi ve yerlilerin dövizden kaçışıyla birlikte TCMB’nin swap hariç net rezervleri, -2 milyar doların da altına kadar toparlandı. İki ay önce Hazine’ye ait dövizler hesaba katıldığında -70 milyar dolara yakın seyreden swap hariç net rezerv, dolar kıpırdaman düzlüğe çıkıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Yerel seçimlerin ardından daha sıkı para politikası ve TCMB’nin rezervlerinde hızlı artış dikkat çekerken; son durumda swap hariç net rezervlerin, -2 milyar doların da altında kadar toparlandığı hesaplanıyor. İki ay önce Hazine’ye ait döviz de hesaba katıldığına -70 milyar dolara yakın seyreden TCMB’nin swap hariç net rezervlerinin, birkaç gün içinde ‘artı’ya geçmesi bekleniyor. 1 Nisan sonrası süreçte özellikle yüksek TL getirisinden faydalanmak isteyen, yaklaşık 16 milyar dolarlık “carry trade” kaynaklı giriş gerçekleşti. Toparlanmanın küçük bir kısmı da altın fiyatında artıştan kaynaklandı.

SWAP KANALLARI AÇILACAK MI?

Son dönemin ana hikâyesini oluşturan yabancı sermaye girişinin “kısa vadeli olma” riski ve “bunun daha uzun vadeli, kalıcı olarak gerçekleşmesi gerektiği” konusu, piyasada sıklıkla tartışılıyor. Bu anlamda dikkatler; yabancıların TL cinsi yatırımlarını “hedge” ettikleri swap kanallarına çevrilmiş durumda. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Portföy Kurucu Ortağı Tufan Deriner; “Bu kanalların yavaş yavaş açılması daha doğru olacaktır. Bir anda ciddi bir açılma, kurlarda volatiliteyi artabilir” dedi.

30 MAYIS DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Yabancı sermaye girişi ve TL’ye büyük ilgi, içeride döviz fiyatlarını da belirlemeye devam ediyor. 30 Mayıs dolar fiyatı yeni güne 32,28 TL seviyesinden başlıyor. Kapalıçarşı’da döviz bürolarında ise işlemler 32,00-32,15 TL alım ve satım aralığında gerçekleşiyor. Euro ise sabah saatlerinde 31,70 TL’den satılıyor.

TCMB’nin rezervlerinde yaşanan artışın önemli bir kısmının da içeride Döviz Tevdiat Hesapları ve Kur Korumalı Mevduat Hesaplarından çıkış yapıp, TL’ye dönüş yapanların dövizlerinden kaynaklanıyor.

‘YABANCI’NIN %60-%70’İ GÜNLÜKÇÜ!

Şu anda ülkeye giriş yapan yabancı sermayenin ise %60-%70’lik bir bölümünün çok kısa vadeli olarak geldiğini hatırlatan Tufan Deriner, “Genellikle günlük faizde kalıyorlar. Yanlış bir şey olduğunda, hemen çıkma ihtimali olan bir paranın var olduğunu söylemek, çok da yanlış olmaz. Dolayısıyla bir şekilde bu parayı uzun vadeliye yönlendirmemiz gerekiyor. Bunun için TÜFE’nin gerilemesi ve yapısal reformların devam ediyor olması önemli. Her şey normalleştikçe swap kanalları da açılabilir” ifadelerini kullandı.