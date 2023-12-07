Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 100 milyar dolarlık dev yatırım! TL'nin değer kazancı dikkatini çekti

7 Aralık 2023 12:05 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 12:06

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Anadolu Ajansı

Seçimlerden bu yana ekonomi yönetiminde normalleşme politikaları hızla meyvelerini veriyor. Dünyaca ünlü yatırım bankalarından Türkiye'ye ilişkin olumlu sinyaller gelirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlediği Türk Lirası tahvil ihracatına yabancı yatırımcının ilgisi giderek artıyor. Türk Lirası varlıklarda değer artışı gözle görülürken, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez'den Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama geldi. Yatırım bankalarının yorumlarının işlerin doğru gittiğinin göstergesi olduğunu belirten Lopez, Türkiye'ye 12 yılda 100 milyar dolar yatırım yapılacağını sölyedi.

TL'DEKİ HAREKETLİLİK İŞLERİN YOLUNDA GİTTİĞİNİN GÖSTERGESİ

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, yeni ekonomi yönetiminin atılması gereken doğru adımları attığını düşündüklerini net bir şekilde dile getirdiklerini belirterek, "Bunu söyleyen sadece Dünya Bankası da değil. Kredi derecelendirme kuruluşlarının bazılarının Türkiye'nin görünümünü yukarı yönlü revize ettiğini görüyoruz. Yatırım bankaları gelecek yıl Türkiye tahvil piyasasının çok hareketli olacağını söylüyorlar. Bu kuruluşlar, işlerin doğru yönde gittiğini görüyor." dedi.

SIFIR EMİSYON İÇİN 640 MİLYON DOLAR YATIRIM

Lopez, Türkiye'nin 2053'te net sıfır emisyon hedefine ulaşması ve sektörün dayanıklılığını sağlaması için bugünkü net değeriyle 640 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyulacağını ifade ederek, "Bu oldukça yüksek bir miktar ve bu yatırımları yapmak kamu, özel sektör ve bizim gibi kuruluşların birlikte çalışmasını gerektirecek." diye konuştu.

Türkiye'de iklim finansmanına yönelik projelerinden birinin yeni açıklanan Yeşil Dönüşüm Fonu olduğunu anımsatan Lopez, bankanın hali hazırda devam eden 17 milyar dolarlık programı kapsamında da iklim değişikliğinin önemli bir yer tuttuğunu, ayrıca deprem bölgesi ve ihracatçılara sağlanacak desteklerin de olduğunu anlattı.

750 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN HAZIRLIĞI BAŞLADI

Lopez, Dünya Bankasının eylülde açıkladığı ve gelecek üç yıl içinde sağlanacak 18 milyar dolarlık ek finansman paketinden de temiz enerji projelerine finansman verileceğini belirterek, "Önümüzdeki üç yıl için sağlamayı planladığımız ilave 18 milyar dolarlık finansmanın stratejik planlaması olarak ifade ettiğimiz sürecine başladık. Söz konusu 18 milyar dolar kapsamında elektrik iletimi için 750 milyon dolarlık bir finansmanın hazırlıklarını da başlattık." dedi.

TEMİZ ENERJİ İÇİN 100 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Türkiye'nin temiz enerji yatırım hedeflerinin bankayı heyecanlandırdığını söyleyen Lopez, şöyle devam etti:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin gelecek 12 yılda 60 gigavat kapasite oluşturacağını açıkladı, yani yıllık yaklaşık 5 gigavat kapasiteye denk geliyor. Bu gelişmekte olan ekonomiler arasında bu alanda açıklanan en büyük hedeflerden birisi. Bu kapasite artışı 12 yılda yaklaşık 100 milyar dolar yatırım gerektirecek. Bunun yaklaşık 80 milyar doları elektrik üretiminde, 10 milyar doları iletim ve 10 milyar doları da dağıtım tarafında. Türkiye'de elektrik üretimi ve dağıtımı özel sektörde ancak iletim kamuda. Bizim odaklanacağımız nokta da burası."

Lopez, Türkiye'nin temiz enerji hedefleri için 12 yılda ihtiyaç duyulan 100 milyar dolarlık yatırımın 90 milyar dolarını özel sektörün yapacağına işaret ederek, "Türkiye, istikrarlı bir makro duruma kavuşarak bu tür gereken finansmanları çekebilecektir." dedi.

İSTİKRARLI PARA POLİTİKASI KAYNAK AKIŞINI HIZLANDIRACAK

Bu kapsamda Türkiye ekonomisinde atılan adımların doğru yönde olduğunun altını çizen Lopez, şöyle devam etti:

"Yeni ekonomi yönetiminin atılması gereken doğru adımları attığını düşündüğümüzü banka olarak net bir şekilde dile getirdik. Bunu söyleyen sadece Dünya Bankası da değil. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) şu an 350 baz puanın altında. Bu, henüz seçimden önceki dönemde 550 baz puanın üzerindeydi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının bazılarının Türkiye'nin görünümünü yukarı yönlü revize ettiğini görüyoruz, bazı kuruluşlar görünümü negatiften nötre çevirdi. Geçen hafta, S&P Türkiye'nin (kredi notu) görünümünü durağandan pozitife çevirdi. Deutsche Bank ve JP Morgan gibi yatırım bankaları gelecek yıl Türkiye tahvil piyasasının çok hareketli olacağını söylüyor. Bu kuruluşlar işlerin doğru yönde gittiğini görüyor."

Lopez, henüz istenilen noktaya ulaşılmadığını ve bunun için biraz sabırlı olmak gerektiğini belirterek, "Bu işin güzelliklerinden biri de bu çembere girdiğinizde, bir taraftan yatırımlar geliyor çünkü ekonomide istikrar sağlanıyor diğer taraftan kaynak akışı oldukça, durumu istikrara kavuşturmak daha kolay oluyor. Bundan sonrası biraz sebat gerektiriyor." dedi.

ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN

Merkez Bankasının faiz artışlarıyla enflasyonla mücadele ettiğini aktaran Lopez, şu anda "muhtemelen piyasaların faiz oranındaki artışın sınıra ulaşacağını düşünmeye başladığı bir noktaya gelindiğini" ifade etti.

Lopez, liradaki değer kaybının etkisinin enflasyona geçmeye başladığını görene kadar kararlı olmak gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Liradaki değer kaybının etkisi enflasyona yansıdığında, para politikası ve maliye politikasının, enflasyonun biraz daha kabul edilebilir seviyeye geldiğini görmesine ve biraz sabırlı olmaya ihtiyaç var. Biz Türkiye'de enflasyonun 2024 ortasında zirve yapmasını ve sonrasında düşüşe geçmesini bekliyoruz. Banka olarak, gelecek yıl sonunda enflasyonun yüzde 35-40'a gerileyeceğini ve sonraki yıl yüzde 15 seviyelerine ineceğini öngörüyoruz. Açıkçası, bu gelişmeler küresel ekonomide neler olacağına da bağlı."