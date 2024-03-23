Dünya için bir saat ver! Işıklar 20.30'da kapanacak

Sürdürülebilir bir gelecek için sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden Saat&Saat, bu yıl da gezegenin içinde bulunduğu iklim krizine dikkat çekmek için WWF’in 2007’den bu yana sürdürdüğü Dünya Saati uygulamasına katılıyor. Türkiye genelindeki çalışanlar için bir saatliğine ışıkları kapatma çağrısı yapıldı.

Saat&Saat, WWF'in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) iklim krizi ve doğa kayıplarına dikkat çekmek için düzenlediği Dünya Saati etkinliğine elçilik yapıyor. WWF-Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) öncülük ettiği Dünya Saati 23 Mart Cumartesi günü, 'Dünya İçin Bir Saatini Ver' sloganıyla düzenleniyor. Saat&Saat, tüm çalışanlarına Cumartesi saat 20.30'da ışıklarını kapatma çağrısı yaparak ve sürdürülebilir bir dünya için WWF'in önerilerini duyurarak iklim krizi ve gezegenimizin geleceği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıyla, iklim krizi ve doğa kayıplarına karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan Saat&Saat, tüm saat tutkunlarını da bu etkinliğin bir parçası olmaya davet etti. Sadece 1 saatlik elektrik kullanımını azaltmanın yanı sıra WWF’in Dünya Saati uygulamasına katılmak için önerdiği aktivitelere de çağrı yapan Saat&Saat, balkonda sebze yetiştirebileceğini, doğa ile ilgili bir belgesel izlenebileceğini, doğada sevdikleriyle vakit geçirebileceğini, doğayla ilgili kitap okuyabileceğini ya da doğa temizliği yapıp ağaç dikebileceğini önererek, herkesi gezegenin geleceği ile ilgili adım atmaya davet etti.