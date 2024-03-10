Dünyanın en zenginleri listesi değişti! İşte Elon Musk’ı geride bırakan isimler...

Bloomberg Milyarderler Endeksi açıklandı. Endekste Elon Musk yerini bu isimlere kaptırdı. İşte milyarderler listesindeki ilk 10 isim…

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde ilk 10’a girenlerin sıralaması değişti. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da sadece birkaç gün ilk sırada tutunabilirken Elon Musk üçüncü sırada yer aldı. Endekse göre, Musk'un net serveti 189 milyar dolar olurken, Jeff Bezos'un serveti 198 milyar dolar. Bernard Arnault'un net serveti ise 201 milyar dolar seviyesine yükseldi. Peki, dünyanın en zenginleri kimler? İşte güncel tablo...

1- Bernard Arnault (201 milyar dolar)

2- Jeff Bezos (198 milyar dolar)

3- Elon Musk (189 milyar dolar)

4- Mark Zuckerberg (182 milyar dolar)

5- Bill Gates (150 milyar dolar)

6- Steve Ballmer (141 milyar dolar)

7- Warren Buffett (134 milyar dolar)

8- Larry Ellison (127 milyar dolar)

9- Larry Page (124 milyar dolar)

10- Sergey Brin (118 milyar dolar)