Eczane, doktor, hemşire, fabrika gibi... Teknoloji kullanmıyorlar: 2 ay sonra başlanacak

Bayburt’un yaylalarında ve köylerinde arıcılık yapan üreticiler, bal hasadı yapmak için geri sayıma geçti. Kaliteli bal üretebilmek için ailelerinden uzakta, teknolojiden yoksun ve doğayla iç içe olan arıcılar, kovanları eczane, doktor, hemşire ve fabrika gibi gördüklerini belirterek balın şifa kaynağı olduğunu söylüyor.

Yaylalar ile derelerin yakınlarına çadır ve barakalar kuran arıcılar, kaliteli bal üretebilmek için ailelerinden uzakta, teknolojiden yoksun, doğayla iç içe yaşıyor.

Bitki çeşitliliği bakımından zengin olan, akarsu kaynaklarının bulunduğu bölgeye kamyonlarla arı kovanlarını getiren arıcılar, kaliteli bal üretmek için yoğun mesai harcıyor. Günün ilk ışıklarıyla uyanan ve kovanlardaki arı kolonileriyle gece gündüz demeden ilgilenen arıcılar, arılarının gelişimini sağlamak için günlük bakımlarını aksatmadan yapıyor. Arıcılar, ürettikleri balları sonbaharda iç piyasada satarak aile ve ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.

40 yıldır arıcılık yaparak geçimini sağlayan Cemal Gümüş, hasat için az bir zaman kaldığını ve gün saydıklarını söyledi.

Gümüş, bu sene yağışların etkili olduğunu, bunun da bal verimine etki edeceğini belirterek şunları söyledi: