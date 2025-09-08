Ekonomide 3 yıllık rota belli oluyor! Büyüme, enflasyon, istihdam, dış ticaret...

EMRAH ÖZCAN - Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönem yol haritasını belirleyecek olan Orta Vadeli Program (OVP) bugün açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklayacağı programda; büyüme, enflasyon, istihdam, bütçe dengesi, cari işlemler hesabı ve dış ticaret gibi temel makroekonomik göstergeler için yeni hedefler duyurulacak.

YAPISAL REFORMLARI İÇERECEK

Program, hem vatandaşın hayatına doğrudan etki edecek ekonomik adımları hem de yatırım ortamını güçlendirecek yapısal reformları içerecek. Yatırım, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisine dikkat çekilmesi beklenen OVP’de; mali disiplinin korunması, kamu harcamalarının etkin yönetimi, yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeye yönelik politikaların öne çıkması bekleniyor. Ayrıca, deprem sonrası yeniden imar ve afet yönetimine ayrılacak kaynakların, konutların yapımının büyük oranda tamamlanması sebebiyle sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesine kaydırılması öngörülüyor.

Ekonomi yönetimi, açıklanacak hedefler ve öngörülerle birlikte piyasalar için öngörülebilirliği artırmayı ve yatırımcılara güven vermeyi amaçlıyor. Programın, Türkiye’nin uluslararası kredi notu ve küresel piyasalardaki konumu açısından da önemli bir referans niteliği taşıması bekleniyor.

"ÇERÇEVEMİZİ KORUYOR VE GÜÇLENDİRİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritalarını şekillendiren OVP’ye ilişkin yaptığı açıklamada “Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile; 2025 yılı dâhil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyuyor ve yapısal reform gündemimizi paylaşıyoruz. Odağında dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma olan programımızı güncellerken, ana politika çerçevemizi koruyor ve güçlendiriyoruz” dedi.