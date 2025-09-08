Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu: Büyüme, enflasyon ve dijital TL planları açıklandı

Ekonominin 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete’de yayımlandı. 2026-2028 dönemini kapsayan programa göre Türkiye ekonomisi her yıl kademeli olarak büyüyecek.

Büyüme ve Enflasyon Tahminleri

OVP’de 2026’da yüzde 3,8, 2027’de yüzde 4,3, 2028’de ise yüzde 5 büyüme öngörüldü.

Enflasyon için ise 2025 yılı tahmini yüzde 28,5, 2026’da yüzde 16, 2027’de tek haneli rakamlara (%9) iniş, 2028’de ise yüzde 8 seviyesine gerileme hedefleniyor.

KİŞİ BAŞINA GELİR ARTACAK

Programda kişi başına düşen milli gelir:

2026’da 18 bin 621 dolar,

2027’de 19 bin 710 dolar,

2028’de ise 20 bin 987 dolar olarak öngörüldü.

OVP’nin ayrıntıları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından sabah saatlerinde yapılacak basın toplantısıyla açıklanacak.

MESLEKİ EĞİTİME ÖNCELİK

“Beşeri sermayenin güçlendirilmesi” başlığı altında şu adımlar öne çıkıyor:

Okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştıracak farklı modeller geliştirilecek.

Öğrencilerin erken yaşta yetenekleri keşfedilerek uygun alanlara yönlendirilmeleri sağlanacak.

Ortaöğretimde mesleki eğitim merkezlerine kayıt teşvik edilecek ve gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacak.

TARIM ARAZİLERİ ÜRETİME KAZANDIRILACAK

Üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazileri coğrafi bilgi sistemleriyle belirlenecek ve çiftçilere kiralanacak.

Katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar desteklenecek.

GÜVENCELİ ESNEK ÇALIŞMA

Kadın-erkek fırsat eşitliğini güçlendirmek ve iş hayat dengesini korumak için yeni nesil çalışma biçimleri uygulanacak.

İşgücünün yeşil ve dijital dönüşüme uyumu artırılacak, sürdürülebilir istihdam yapısı desteklenecek.

DİJİTAL TÜRK LİRASI GELİYOR

Elektronik para kuruluşlarının bulut bilişim imkânları genişletilecek.

Dijital Türk lirası, iktisadi, hukuki ve güvenlik boyutlarıyla hayata geçirilerek yaygınlaştırılacak.

ÖĞRENCİLERE BİREYSEL EMEKLİLİK

Üniversitelerde öğrenim gören 25 yaş altı öğrencilerin Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’e katılımı teşvik edilecek.

Yatırım fonlu hayat sigortaları yaygınlaştırılacak, finansal okuryazarlık eğitimleri artırılacak.