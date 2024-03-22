Elektrik desteği alan aile, güvence bedeli ödemeyecek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan 3 milyon 721 bin hak sahibi, taşınma söz konusu olsun ya da olmasın elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli ödemeyecek

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Her haneye aylık 25 metreküp doğalgaz desteği veren hükûmet, mevcutta doğalgaz faturalarının yüzde 75’ini, elektrik faturalarının ise yüzde 50’sini sübvanse etmeye de devam ediyor. Bu kapsamda 2022’de vatandaşların elektrik ve doğalgaz tüketimlerinin 270 milyar lirası devlet tarafından karşılanmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) dün yaptığı toplantıdan da elektrik faturalarına ilişkin desteğe dair önemli bir karar çıktı. Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan 3 milyon 721 bin hak sahibi; taşınma söz konusu olsun ya da olmasın elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli ödemeyecek. Karar, bundan sonra alınacak bedeller için geçerli olacak, geriye dönük iade yapılmayacak. Güvence bedeli, hane elektrik tüketimine göre 681 lira ile 1.634 lira arasında değişiyor. Düzenleme ile söz konusu yardımın ihtiyaç sahiplerine daha etkin bir şekilde ulaştırılmasının yanı sıra hane üyesi olmayan ya da farklı isim üzerine kayıtlı elektrik aboneliğinin ve usulsüz kullanımın önüne geçilmesi hedefleniyor.

GAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

Hükümetin devam eden sübvansiyonlar haricindeki doğalgaz yardımları da sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında ödemelerin başladığını duyurarak, 2023 yılı Ekim, Kasım ve Aralık, 2024 yılı Ocak ve Şubat ayları için hak sahibi 584 bin 941 haneye toplamda 399 milyon 947 bin lira ödeme yapacaklarını bildirdi. Düzenli Doğalgaz Tüketim Destek Programına geçilmesiyle birlikte vatandaşların yardım programına her ödeme döneminde ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmadığını ifade eden Bakan Göktaş, destek ödemelerinde ısıl harita baz alındığını ve belirlenen destek tutarının yıllık 1.500 lira ila 3.500 lira arasında değiştiğinin altını çizdi. Bakan Göktaş, şunları kaydetti: Ülkemizde farklı iklim şartları yaşanmasından dolayı desteğimizde bölgesel farklılıklar bulunuyor. Desteğimizi hayata geçirmeden önce ısı ölçümleme çalışmaları yaptık. Teknik ve ısınma ölçüleriyle doğru orantıda bir dağılım gerçekleştirdik. Bu dağılım çerçevesinde bölgelerimize ısınma desteği sağlıyoruz. Bu doğrultuda 8 aylık belirlenen ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar aylık olarak hesaplanırken iki ayda bir ödenek ayırıyoruz. Söz konusu vatandaşlarımız doğal gaz faturalarını PTT ödeme noktalarına ibraz etmeleri suretiyle desteğimizden yararlanabilir.