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    • Emekli ikramiyelerine zam geliyor! Masada 2 farklı formül var

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Emekli ikramiyelerine zam geliyor! Masada 2 farklı formül var
    Emekli, Zam, İkramiye, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2024'ün ilk zammını alan emeklileri şimdi de ikramiye zammı heyecanı sardı. Hükümet ikramiyelerin artırılması için iki formül üzerinde duruyor. Bunlardan ilki 2 bin liralık ikramiyelerin 3 bin liraya çıkarılması. Diğer formül ise ikramiyenin 5 bin liraya sabitlenmesi yönünde. Henüz net karar verilmiş değil. Çalışmalar neticelendikten sonra teklifin önümüzdeki ay Meclis'e sunulması bekleniyor.

    Bilindiği üzere emekliler enflasyon rakamlarına göre yüzde 37,6 oranın da zam almıştı. Daha sonra yüzde 5'lik ek zamla bu oran yüzde 42,6'ya çıkarılmıştı. Zam oranı yetersiz bulununca emekli zammı yüzde 49,25'e çıkarılarak memur zammına eşitlenmişti. Maaş zammı kesinleşen emeklilere şimdi de ikramiye zammı geliyor.

    İLK FORMÜL İKRAMİYELERİN 3 BİN LİRAYA ÇIKARILMASI

    Hükümetin üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre, emekli ikramiyelerinin artırılması için masada 2 farklı formül bulunuyor. Bunlardan ilki 2 bin lira olan emekli zammının yüzde 50 zamla 3 bin liraya çıkarılması. 

    İKİNCİ FORMÜL EMEKLİLERİ DAHA ÇOK MEMNUN EDECEK 

    İkinci formül ise emeklileri daha çok memnun edecek gibi görünüyor. Buna göre emekli ikramiyelerinin Cumhuriyet'in 100. yılına özel verildiği gibi 5 bin liraya çıkarılması. 

    ÖNÜMÜZDEKİ AY MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYOR 

    Henüz çalışma neticelenmiş durumda değil. Son karar verildikten sonra teklif Meclis'e sunulacak. Teklifin son şeklinin önümüzdeki ay Meclis'e gelmesi bekleniyor.

     

     

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EmekliZamİkramiye
    Haberler > Ekonomi > Emekli ikramiyelerine zam geliyor! Masada 2 farklı formül var
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