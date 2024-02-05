Emekli ikramiyelerinin artırılması için masada 2 formül var! Rakam 5 bin liraya çıkabilir 

Yüzde 49,25'lik zam alan emeklileri şimdi de ikramiye müjdesi bekliyor. Şu an 2 bin lira seviyesinde bulunan bayram ikramiyelerinin artırılması gündemde. Kulislerde konuşulanlara göre, emekli ikramiyesinin artırılması için 2 formül üzerinde duruluyor. Bunlardan ilki ikramiyelerin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması, diğeri ise 2 bin liralık ikramiyelerin 5 bin lira olarak güncellenmesi.

Milyonlarca emekli, yeni yılla birlikte zamlı maaşlarına kavuştu. 6 aylık enflasyona göre yüzde 37,6 zam alan emeklinin zammı öncesi yüzde 42,6'ya daha sonra yüzde 49,25'e çıkarılarak memur zammına eşitlendi. En düşük emekli maaşı ise 10 bin liraya çıkarıldı. Emekli zammının ardından şimdi de sıra bayram ikramiyelerine geldi.

MASADA 2 FARKLI FORMÜL VAR

Emeklinin bayram ikramiyesinin artırılması gündemde. Bilindiği üzere Cumhuriyet'in 100. yılına özel emekliye bir seferliğe mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye verilmişti. Bu yılda emekli ikramiyesinin artırılması için masada 2 farklı formül bulunuyor.

İKRAMİYELER 5 BİN LİRAYA ÇIKABİLİR

İlk formül ikramiyelere yüzde 50 zam yapılması yönünde. Buna göre emekli zammının 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacak. Ancak bir diğer formül ise ikramiyelerin yüzde 150 zamla 5 bin liraya çıkarılması. Net kararın önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.