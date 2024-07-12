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Emekli maaşına zam için iki rakam masada! Canlı yayında 'geri dönüş yok' diyerek tarih verdi

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Ekonomi Haberleri

Yüzde 25'lik zamma rağmen kök maaş sorunu nedeniyle yaklaşık 4 milyon emekli 'sıfır zam' sorunuyla karşı karşıya kaldı. AK Parti tarafından yapılan en düşük emekli maaşı için çalışmada sona gelindi. TGRT Haber ekranında gazeteci Fatih Atik 'geri dönüş yok' diyerek tarih verdi.

Temmuz ayında milyonlarca emeklinin yılın geri kalanı için alacağı zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık enflasyon verilerine göre memur emeklisi yüzde 19,31 zam alırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 oranında zam aldı.

Ancak, kök maaşı 8 bin TL'nin altında olan emekliler 'sıfır zam' sorunuyla, üstündekiler ise sınırlı artışla karşı karşıya kaldı. 4 milyon emeklinin durumunun düzeltilmesi için AK Parti harekete geçti.

AK Parti, en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için çalışmalara başladı. Milyonlarca kişinin beklediği müjdeli haber için Türkiye Yazarı Cem Küçük'ün TGRT Haber'de sunduğu Medya Kritik programında TGRT Ankara temsilcisi Fatih Atik, son bilgileri açıkladı.

İKİ RAKAM MASADA

Daha önce masada 3 rakamın olduğunu söyleyen Atik, geriye 2 formül kaldığını duyurdu. Atik, canlı yayında 'geri dönüş yok' diyerek tarih verdi.

Emekli maaşına zam için iki rakam masada! Canlı yayında 'geri dönüş yok' diyerek tarih verildi - 1. Resim

BU İŞ HAFTAYA ÇÖZÜLÜR

Fatih  Atik şunları söyledi:

"Bu iş haftaya çözülür. Toplantı aslında daha önce yapılmış. Programa gelmeden önce de konuştum. Aslında bu iş bitti. Emeklilere artış yapılacak. İki seçenek haline getirildi. En düşük emekli aylığı 12 bin TL veya 12 bin 500 TL'ye çıkarılacak. 12 bin olan seçenekten 3.2 milyon emekli faydalanacak, diğerinden ise 3.7 milyon emekli faydalanacak.

Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Gecikmiş ama iyi bir adım.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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