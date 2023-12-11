Emeklilere müjde gibi müjde! Dev banka emekli promosyon rakamlarını güncelledi, emekli kenara para bile koyabilecek

11 Aralık 2023 09:32 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 09:33

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milyonlarca emekli maaşlarına gelecek olan zam öncesi güncel promosyon ücretlerini araştırmaya başladı. Emekliler ‘En yüksek promosyon ücretini hangi banka veriyor? Bankalar promosyon ücretlerini güncelledi mi?’ sorularını araştırırken Akbank’tan güzel haber geldi. Emeklilere müjde gibi müjde! Dev banka promosyon ücretlerini güncelledi!

EMEKLİLERE MÜJDE GİBİ MÜJDE!

Emeklilerin yakından takip ettiği emekli promosyon ücretleri güncellendi. Akbank dev kampanyasını duyurdu. Akbank emeklilere özel dev kampanyasını duyurdu. İşte Akbank'ın güncel emekli promosyon kampanyası...

AKBANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI

0 - 3.499 TL alanlar 6.000 TL

3.500 TL - 7.499 TL alanlar 7.000 TL

7.500 TL - 9.999 alanlar 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri 5.000 TL alanlar 10.000 TL

SGK emekli maaşını 01 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden ve promosyon başvurusunda bulunan emekliler faydalanabilecektir.

01 Aralık 2023 tarihi itibariyle Akbank’ta promosyon taahhüdü bulunan veya bir diğer SGK Emekli Maaşını Akbank’a taşıyan müşteriler kampanyadan faydalanamazlar.

Promosyon ödemesi için SGK ile imzalanmış olan "Gelir/Aylık Alanlara Promosyon Ödenmesine İlişkin Protokol" koşulları geçerlidir.

Müşterinin promosyondan faydalanabilmesi için gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt etmesi gerekmektedir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlamaktadır.

SGK gelir/aylığını Akbank'a taşıyan emekliler için promosyon tutarı emeklinin 1 aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır. İlgili tutar bir aya tekabül eden net gelir /aylığın 3.499 TL ye kadar olması halinde 6.000 TL, 3.500 - 7.499 TL arasında olması halinde 7.000 TL, 7.500 – 9.999 TL arasında olması halinde 9.000 TL, 10.000 TL ve üzerinde olması halinde 10.000 TL'dir. Nafaka ve haciz kesintileri bulunan kişiler için ilgili kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan tutara göre promosyon ödemesi yapılır.