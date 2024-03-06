AK Parti'den emekliye ek zam açıklaması! Tarih verdiler

AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM’de yaptığı açıklamada yerel seçimlere sayılı günler kala emeklinin çifte zam beklentisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emekli zammı için seçim sonrasını işaret eden Akbaşoğlu, Meclis'in Nisan ayında çalışmalara başlayacağını söyledi.

AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu emeklilere ek zam gelip gelmeyeceği konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, emekli aylıklarına iyileştirmede seçim sonrasını işaret ederek, Meclis'in Nisan ayında çalışmalara başlayacağını hatırlattı.

YENİ DÜZENLEME AÇIKLAMASI

Akbaşoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili şöyle konuştu: “2024 yılı, emekliler yılı olarak ilan edildi. Emeklilerin alım gücünü artırmak, tüm çalışanlarımızla birlikte daha iyi noktaya getirmek için çalışacağız. Meclis muhtemelen nisan ortalarında tekrar görevini ifa edecek. O tarihten itibaren de bu hususları gündemimizde müzakere edeceğiz. Haziran sonu, temmuz başı itibarıyla emekliler başta olmak üzere tüm çalışanlarla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü artıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Buna dair düzenlemelerimizi inşallah gerçekleştireceğiz.”