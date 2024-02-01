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    • Emekliye seyyanen zam için canlı yayında hem tarih hem de rakam verdi

    Seçim öncesi emekliye seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Konu hakkında canlı yayında açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, anket sonuçlarını işaret etti. Karakaş, "Şubat sonu, mart başı gibi yani anket sonuçlarına göre seyyanen zammı bekliyoruz. Benim görüşüm en düşük maaşın 12 ila 15 bin lira arasında olması yönünde." dedi. 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Sgk, Zam, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2024 yılına girilmesiyle emekliye yapılan zam oranı belli oldu. Enflasyon rakamlarına göre yüzde 37,6 zammı hakeden emeklilerin maaş zammı önce yüzde 42,6'ya sonra ise yüzde 49,25'e çekilerek memur zammına eşitlendi. En düşük emekli maaşı ise 10 bin lira olarak açıklandı. Ancak muhalefet en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesini isterken, bir de emekliye seyyanen zam gündeme geldi. 

    ŞUBAT SONU VE MART BAŞINI İŞARET ETTİ 

    Milyonlarca emekli seçim öncesi seyyanen zam yapılıp yapılmayacağını merak ederken, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'tan konu hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. Karakaş, seyyanen zam için şubat sonu ve mart başını işaret etti.  TGRT Haber canlı yayınında Ahmet Sözcan'ın sorularını yanıtlayan Karakaş, "Şubat sonu, mart başı gibi yani anket sonuçlarına göre seyyanen zammı bekliyoruz" dedi. 

    "ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENMESİ ÇOK ZOR"

    Karakaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Muhalefetin dediği gibi asgari ücrete eşitlenmesi çok zor. Çünkü yeni bir ekonomi programı var, enflasyonla mücadele var. Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi yönetimi kolay kolay asgari ücret seviyesine izin vermez.

    "12 İLA 15 BİN LİRA OLABİLİR" 

    En azından açlık sınırına çekilmesi lazım. Benim görüşüm 12 ila 15 bin lira arasında olması yönünde. Bunu yapınca da taban maaşı 4-5 bin lira olanlarla 12-13 bin lira olanlar aynı olacak. Dolayısıyla sistem içinden çıkılamaz hale gelecek. Bu anlamda yüksek prim ödemelerinin bir anlamı kalmayacak. Yapılacak seyyanen zammın bütün emeklilere verilmesi gerekiyor ki Sosyal Güvenlik Sistemi devam edebilsin."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SgkZam
    Haberler > Ekonomi > Emekliye seyyanen zam için canlı yayında hem tarih hem de rakam verdi
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