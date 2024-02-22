Emekliye seyyanen zam olur mu? Emekli ikramiyeleri 5 bin TL'ye çıkar mı? SGK Uzmanı İsa Karakaş canlı yayında kulis bilgisini paylaştı 

En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye, ikramiyeler ise 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. Ancak milyonlarca emekli bu rakamların güncellenmesini istiyor. Peki emekliye seyyanen zam olur mu? Emekli ikramiyeleri 5 bin TL'ye çıkarılır mı? SGK Uzmanı İsa Karakaş canlı yayında kulis bilgini paylaştı. İşte emeklilerle ilgili son durum...

2024 itibarıyla emekli maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı da 7.500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldı. Bu rakamlar emekliler için yetersiz bulunurken, emekliye seyyanen zam ve ikramiyelerin tekrar artırılması konuşulur oldu. Peki emekliye seyyanen zam olacak mı? Emekli ikramiyeleri 5 bin TL'ye çıkarılır mı?

EMEKLİ İKRAMİYELERİ ARTAR MI?

SGK Uzmanı İsa Karakaş TGRT Haber canlı yayınında emekliye seyyanen zam ve emekli ikramiyeleri zammıyla ilgili kulis bilgilerini paylaştı. 3 bin liralık ikramiyenin 4 ya da 5 bin liraya çıkarılabileceğini belirten Karakaş, "Anket durumlarına göre aniden bir zam gelirse şaşırmayın. Karamsar olmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM GELİR Mİ?

Emekliye seyyanen zam konusunda da bir değerlendirme yapan Karakaş, "En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması mümkün değil. En fazla olacak rakam açlık sınırına çekilmesi. Seçime giderken açlık sınırının altında emekli maaşımız yoktur denilebilir. Benim beklentim en fazla 4 bin ya da 5 bin liralık bir seyyanen zam olabilir." dedi.