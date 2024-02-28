Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? Canlı yayında "Sürpriz olabilir" çıkışı

Milyonlarca emeklinin gözü seyyanen zamda. "Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?" sorusu son dönemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki emekliye seyyanen zam yapılacak mı? Canlı yayında konu hakkında değerlendirme yapan SGK Uzmanı İsa Karakaş, emeklilerin beklentisinin bu yönde olduğunu ve son ana kadar bir sürpriz yapılabileceğini söyledi.

Ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı. En düşük maaş ise 10 bin TL'ye çıkarılmıştı. Ancak emekliler geçim sıkıntısı çektiğini belirterek seyyanen zam talebinde bulunuyor. Peki emekliye seyyanen zam yapılacak mı? SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında emekliye seyyanen zam konusunda değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, yapılan anketlerin emeklilerin seyyanen zam konusunda ısrarcı olduğunu ve bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

"EMEKLİYE SEYYANEN ZAM DA SÜRPRİZ OLABİLİR"

Emeklilere seyyanen zam beklentisinin 8. Yargı Paketi'ne dahil edilip Meclis'e sunulup sunulmayacağı sorulan Karakaş, "Son anda her an bir sürpriz olabilir. Çünkü beklentiler bu yönde. Vaatler vardı, herhangi bir gelişme olmadı. Emeklilerle ilgili beklentiler çok yüksek."

"SEYYANEN ZAM BİRİNCİ ÖNCELİK"

"Seyyanen zam olmasa hükümete oy verir misiniz?" diye sorulan emeklilerin yüzde 86'sının "Hayır" dediğini belirten Karakaş, "Hükümetin yerel seçimlerde tek rakibi emekliler ve ekonomi. Yaptırdığımız anketlerde bu yönde. Seyyanen zam birinci öncelik. Emekliler büyük serzeniş içerisinde."

"VAATLERİN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKİYOR"

Hükümetin yeni vaatlerinin inandırıcı olmaktan çıktığını belirten Karakaş, "Temmuz ayında seyyanen zam vaati vermiştiniz. Önce vaadinizi yerine getirin diyorlar. Şu anda AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'da açık ara önde olması gerekirken. Böyle olmadığını görmekteyiz. Bu nedenle vaatlerin yerine getirilmesi bekleniyor"

"YETERKİ İKTİDAR İSTESİN"

"Seyyanen zam sizce 8. Yargı Paketi'ne dahil edilir mi?" diye sorulan Karakaş, "8. Yargı paketine eklenmese bile önümüzdeki dönemde düzenleme yapılabilir. Meclis tatile girse bile yeniden toplanabilir. Yeterki iktidar istesin. 'Kaynak yok' gibi söylemler gerçekçi değil. Bu düzenleme SGK'nın yapısına bir şey yapmaz." ifadelerini kullandı.