Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Ekonomi > Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? Canlı yayında "Sürpriz olabilir" çıkışı

    Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? Canlı yayında "Sürpriz olabilir" çıkışı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Emekli, Seyyanen Zam, Emekliye Seyyanen Zam, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milyonlarca emeklinin gözü seyyanen zamda. "Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?" sorusu son dönemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki emekliye seyyanen zam yapılacak mı? Canlı yayında konu hakkında değerlendirme yapan SGK Uzmanı İsa Karakaş, emeklilerin beklentisinin bu yönde olduğunu ve son ana kadar bir sürpriz yapılabileceğini söyledi. 

    Ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı. En düşük maaş ise 10 bin TL'ye çıkarılmıştı. Ancak emekliler geçim sıkıntısı çektiğini belirterek seyyanen zam talebinde bulunuyor. Peki emekliye seyyanen zam yapılacak mı? SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında emekliye seyyanen zam konusunda değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, yapılan anketlerin emeklilerin seyyanen zam konusunda ısrarcı olduğunu ve bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. 

    "EMEKLİYE SEYYANEN ZAM DA SÜRPRİZ OLABİLİR"

    Emeklilere seyyanen zam beklentisinin 8. Yargı Paketi'ne dahil edilip Meclis'e sunulup sunulmayacağı sorulan Karakaş, "Son anda her an bir sürpriz olabilir. Çünkü beklentiler bu yönde. Vaatler vardı, herhangi bir gelişme olmadı. Emeklilerle ilgili beklentiler çok yüksek."

    "SEYYANEN ZAM BİRİNCİ ÖNCELİK"

    "Seyyanen zam olmasa hükümete oy verir misiniz?" diye sorulan emeklilerin yüzde 86'sının "Hayır" dediğini belirten Karakaş, "Hükümetin yerel seçimlerde tek rakibi emekliler ve ekonomi. Yaptırdığımız anketlerde bu yönde. Seyyanen zam birinci öncelik. Emekliler büyük serzeniş içerisinde." 

    "VAATLERİN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKİYOR" 

    Hükümetin yeni vaatlerinin inandırıcı olmaktan çıktığını belirten Karakaş, "Temmuz ayında seyyanen zam vaati vermiştiniz. Önce vaadinizi yerine getirin diyorlar. Şu anda AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'da açık ara önde olması gerekirken. Böyle olmadığını görmekteyiz. Bu nedenle vaatlerin yerine getirilmesi bekleniyor"

    "YETERKİ İKTİDAR İSTESİN"

    "Seyyanen zam sizce 8. Yargı Paketi'ne dahil edilir mi?" diye sorulan Karakaş, "8. Yargı paketine eklenmese bile önümüzdeki dönemde düzenleme yapılabilir. Meclis tatile girse bile yeniden toplanabilir. Yeterki iktidar istesin. 'Kaynak yok' gibi söylemler gerçekçi değil. Bu düzenleme SGK'nın yapısına bir şey yapmaz." ifadelerini kullandı. 

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Ünlü ekonomistten dolar kuru için ezber bozan tahmin! Seçimden sonra dolar ne kadar olacak? - EkonomiÜnlü ekonomistten dolar kuru için ezber bozan tahmin! Seçimden sonra dolar ne kadar olacak?Bakan Işıkhan’dan işsizlik açıklaması: 22 yılın en düşüğü olabilir - Ekonomi'Müjde olarak söylüyorum' diye duyurduGözler dev projede! 7 saatlik yol 2 saat 45 dakikaya inecek - Ekonomi7 saatlik yol 2 saat 45 dakikaya inecekBitcoin 60 bin dolara dayandı! Yeni rekorlar yolda mı? - EkonomiYeni rekorlar yolda mı?BinBin’in çatı şirketi ‘Taksim’i satın aldı - EkonomiBinBin’in çatı şirketi ‘Taksim’i satın aldıTicaret Bakanı Ömer Bolat istifa mı etti? İddialar sonrası resmi açıklama geldi  - Ekonomi"Bakan Bolat istifa etti" iddiasına jet açıklamaBitcoin neden yükseliyor? İşte sebepleri…  - EkonomiBitcoin neden yükseliyor? İşte sebepleri… 
    Sonraki Haber Yükleniyor...