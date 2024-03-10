Cevdet Yılmaz'dan emekli ve yüzde 25 kira zam sınırı açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekliler başta olmak üzere yüzde 25 kira sınırı ve dolar kuruna ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Yılmaz, "Emekliler büyümeden pay alacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşları, yüzde 25 kira zam sınırı ve kur politikası başta olmak üzere ekonomi alanında önemli sorulara cevap verdi. "Emekliler büyümeden pay alacak" diyen Yılmaz, "Kiralarda yüzde 25 sınır kaldırılacak mı?" sorusuna "Kiralardaki gidişata bakılarak bir karar verilecektir." dedi. Yılmaz, dolar kuru için ise "Hiç olmadığı kadar istikrarlıyız" ifadelerini kullandı.

Habertürk'e konuşan Yılmaz şunları söyledi:

FİTCH KARARI İSTİKRARIN GÖSTERGESİ

"Fitch'in kararın alınmasında siyasi istikrarın, güven ortamının pekişmesi, yerel seçimlerden sonra politika değişecek, şu olacak bu olacak gibi spekülasyonların bir zemine sahip olmadığının görünmesinin not arttırımını etkiledi diye düşünüyorum.

"TEK SIKINTIMIZ FİYAT İSTİKRARI"

Tek sıkıntımız fiyat istikrarı, enflasyon meselesi. Yeni bir politika seti koyduk ortaya. Biraz zaman alacak. Enflasyonla mücadelede güçlü bir çerçeve ile 2023'ü kapatmış olduk.

ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?

Enflasyon bizim için temel öncelik. Milletin önceliği neyse bizim de önceliği o. AK Parti olarak bu çizgide hareket etmiş siyasi zihniyete sahibiz. Buna orta vadeli programda temel yaklaşımımız, kademeli şekilde, belli plan program dahilinde düşürmek.

Güçlü bir programımız var. Üç sağlam ayaktan oluşan. Bunu hayata geçiriyoruz. Geçen yıl orta vadeli programda yüzde 65 demiştik, biraz altında gerçekleşti enflasyon. Merkez Bankamız yüzde 36 diyor. Beklentiler ise yüzde 38 civarında. Piyasa aktörlerine, değişik kesimlere sorup, ortalama hesaplandığında. Biz de takip ediyoruz bunu. Bu sene özellikle aylık bazda etkileri görmeye başlamıştık.

Yıl sonuna doğru ivmesini kaybeden bir enflasyonla 2025'e geçiş yapacağız. 2025 yılında orta vadede hedefimiz var. 2026'da ise tek haneyi yakalamayı hedefliyoruz. 2024'ün ikinci yarısında belirgin etkileri göreceğiz. 2025'te çok daha düşüş olacak. 2026'da tek haneyi göreceğiz. Bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Plan, program ve politika setimiz var. Bir takım etkilenmeler olur tabii ki.

Risklerimizin azaldığı dönemden geçiyoruz. Bütçe açık, cari açık, KKM riskimiz azaldı. Kurda hiç olmadığı kadar istikrarlı döneme girdik.

KURDA HİÇ OLMADIĞI KADAR İSTİKRARLIYIZ

Kurla ilgili enflasyonla mücadele eden bir ülkede bu Türkiye olur başka ülke olur, reel kurda değerlenmeyi beklememek gerekir. Dönemsel olarak baktığınızda bir ülke enflasyonla mücadele ediyorsa kendi parasını daha cazip hale getiriyor demektir. Burada şunu bilmek lazım. Küçük yatırımcının özellikle bilmesi lazım. Enflasyonla mücadele edilen ortamda kurun enflasyonun üstünde gelişmesini beklememek gerekir. Nonimal kurdan değil reel kurdan bahsediyorum. Enflasyondaki artış bir miktar kura yansıyacaktır. Bu da normal bir şeydir. Bu aşırı noktalara gelirse Merkez Bankamız spekülatif hareketlere gereken cevabı verecektir.

"YÜZDE 25 KİRA SINIRI KALKACAK MI?"

Üretici enflasyonunda ciddi bir düşüş var. TÜFE'ye göre oldukça düşük. 47'lerde. Bu sevindirici. Maliyet tarafından iyi yöne gittiğimizi gösteriyor. Bir süre sonra tüketiciye yansıyacaktır diye düşünüyorum. Kiracıları korumak gözetmek için hükümetimizin aldığı karar var. Bu enflasyonist dönemde alınan karar. Kiracıyı korunmak için karar. Asıl olan enflasyonu düşürmek ve bu ihtiyacı ortadan kaldırmak. Enflasyonu kalıcı olarak düşürdüğünüzde buna ihtiyaç kalmayacak. Enflasyonun gidişine, kiralardaki gidişata bakılarak bir karar verilecektir. İhtiyat ortadan kalkınca yeni bir değerlendirme yapılır. Etki analizi yapılacak ona göre hükümetimiz bir karar verecektir.

"EKONOMİ BÜYÜYÜNCE EMEKLİLERE DE YANSIYACAK"

Okullar, hastaneler inşa etmeniz lazım. Teknolojiye yatırım yapmanız lazım. Elimizdeki tüm imkanlarla adımlar attık. Ekonomimiz büyüdükçe, istikrarımız meyvelerini vermeye devam ettikçe emeklilerimiz başta olmak üzere bütün kesimlere aynı yaklaşımı devam ettireceğiz. Popülist bir kesim var. Hiçbir şey yapmadıkları ve yapmayacakları halde hükümete karşı toplumsal kesimlerin tepki göstermeleri için olmadık bakış açıları geliştirmeye çalışanlar var. Kendilerince yüksek beklentiler oluşturup hükümeti bunun altında bırakmak gibi bir yaklaşım. Bu doğru değil. Biz çalışanlardan ve emeklilerden yanayız. Tabii ki Türkiye'nin gerçekleri içinde olacak bu. Afet, bütçe gerçeğini bilerek. Sağlıklı bir şekilde herşeyin hesabını, kitabını yaparak. Geçmişte bir sürü vaatler yapıldı hiçbirisi tutulmadı. Niçin vatandaşımız Cumhurbaşkanına güveniyor. Sözünün eri.

"EMEKLİ İKRAMİYESİNİN MALİ YANSIMASI 27,5 MİLYAR TL"

Bütçe kısıtı dediğiniz kavram var. Belli sınırlar var. O sınırlar içinde öncelik koymak zorundayız. Bizim önceliğimiz çalışanlar ve emeklilerimiz oldu kesinlikle. Bir taraftan da şu bir gerçek. Emekli sayımız 16 milyon gibi rakama ulaştı. En küçük adımın büyük yansıması oldu. Bayram ikramiyelerin mali yansıması 27,5 milyar Türk Lirası. Bunlar hakikaten büyük rakamlar. Sonuçta bunlar vatandaşımız vergileri, işçilerimizden kesilen primlerle finanse ediliyor. Bu dengeleri hassas terazide getirmeniz lazım. Sürdürülebilir refah artışı sağlamanız lazım. Büyümemiz devam ettiği sürece bunun nimetlerini toplumumuzun geniş kesimleriyle paylaşmaya devam edeceğiz.

"ZAMAN İÇİNDE DOLAYLI VERGİLER DÜŞECEK"

Dolaylı vergilerin sistemimizde payı yüksek. Lüks tüketimle temel maddeler arasında ayırım yapıyoruz. Ekmeğin, gıdağın KDV'si farklı, lüks çantanın KDV'si farklı. Zaman içinde doğrudan gelirlerimizi daha çok artırarak dolaylı vergilerin kademeli düşmesini öngörüyoruz. Kurumlar vergisinde ciddi artış yaptık. Yüzde 25 yaptık genel ortalamayı, bankacılık ve finans için yüzde 30 yaptık. Önümüzdeki süreçlerde orta ve uzun vadede Türkiye bu yapıyı dönüştürmek durumunda.