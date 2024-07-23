Emlak Konut, EREGL, TOFAŞ, Yataş hisse yorumları! Haftanın en çok artan hisseleri belli oldu

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi 11.000 üzerinde tutunmaya çalışırken; yatırımcılar da borsada hisse arayışlarını sürdürüyor. İş Yatırım tarafından hazırlanan raporda, yabancıların alım yaptığı ve en az %35 prim beklentisi taşıyan hisseler paylaşıldı. Bunlar arasında TOFAŞ, Emlak Konut GYO, İş GYO, Akfen Yenilenebilir Enerji ve YATAŞ hisseleri, en yüksek getiri tahminiyle öne çıkarıldı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Ömer Faruk Bingöl - Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, geçen cuma günü Moody’s tarafından gerçekleştirilen çift kademe not artışının ardından ilk işlem gününde, 11.172 puandan kapanış gerçekleştirdi. Endeksin, son bir haftada olduğu gibi dünkü işlemlerde de 11.250 direncini aşamadığı dikkatlerden kaçmadı. Ancak aşağıda da 11.120 desteğinin de korunduğu görüldü.

HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELERİ

Haftanın ilk işlem gününde BİST100 endeksine dahil şirketler arasında CWENE, AGROT, ARCLK, CIMSA ve IPEKE hisseleri, %10-%5 arası primle en çok yükselenler arasında yer aldı. EREGL, AKBNK, TCELL, SAHOL ve BIMAS hisseleri ise dün en fazla para girişi yaşanan hisseler olarak öne çıktı.

GÖZLER BİLANÇOLARDA

Borsada 2024 yılının ikinci çeyrek bilançoları da açıklanmaya başlandı. TAV Havalimanları Holding bu yılın ikinci çeyreğinde 2 milyar 507 milyon TL net kâr açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 887,4 milyon TL kâr elde etmişti. TAVHL; bu yılın ilk yarısında, dış hat trafiğinin önceki yıla göre %20 ve iç hat trafiğinin de %14 yükseldiğini duyurdu.

TOFAŞ, İŞ GYO, EMLAK KONUT HİSSE YORUMLARI

Bu arada İş Yatırım tarafından yayımlanan raporda, son 1 ayda yabancı payı yükselen ve en az yüzde 35 getiri potansiyeli taşıyan hisseler paylaşıldı. Bu hisseler ve gelecek bir yılda beklenen getiri potansiyeli, 22 Temmuz itibarıyla hazırlanan raporda şu şekilde paylaşıldı:

-TOFAŞ Oto Fabrikaları: Yüzde 71,57

-Emlak Konut GYO: Yüzde 70,35

-İş GYO: Yüzde 51,54

-Akfen Yenilenebilir Enerji: Yüzde 49,12

-YATAŞ: Yüzde 48,04

-ÜLKER Gıda: Yüzde 39,21

-ASTOR Enerji: Yüzde 39,03

-Arçelik: Yüzde 38,21

-Vestel Elektronik: Yüzde 38,14