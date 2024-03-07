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En değerli bankalar belli oldu! İlk 500'de Türkler de var

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En değerli bankalar belli oldu! İlk 500&#039;de Türkler de var

Ekonomi Haberleri  / -

Araştırma şirketi Brand Finance, dünyanın en değerli 500 bankasını açıkladı. İlk dörtte Çinli bankalar bulunan araştırmada, Türkiye'den 7 banka da yer aldı. İşte dünyanın en değerli bankaları…

Araştırma şirketi Brand Finance’ın, dünyanın en değerli 500 bankasını listesinde Türkiye'den 7 banka da yer aldı. Araştırmaya göre, dünyanın en değerli 500 bankacılık markasının toplam değeri 1,44 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Çinli bankalar, dünyanın en değerli markaları arasında ilk dört sırada yer alırken, 71,8 milyar dolar değeriyle ICBC, 2023’te olduğu gibi 2024’te de zirvedeki yerini korudu.

ICBC’yi sırasıyla hina Construction Bank, Agricultural Bank of China ve Bank of China izlerken Bank of America en değerli bankacılık markaları arasında 5. sırada yer aldı.

ABD bankası Wells Fargo 35,8 milyar dolar değeriyle listede kendisine 6’ncı sırada yer bulurken, 7’nci Chase, 8’inci Citi, 9’uncu J.P. Morgan, 10’uncu ise China Merchants Bank oldu.

Listeye giren bankalar ve sıralamaları şöyle:

İş Bankası - 223

Garanti BBVA - 231

Ziraat Bankası - 261

Yapı Kredi - 280

Akbank - 299

Vakıfbank - 412

Halkbank - 420

Düzenleyen:  - Ekonomi
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