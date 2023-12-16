En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? TCMB'den tüm hesapları değiştiren ipucu! İşte kalem kalem yeni maaş tablosu

16 Aralık 2023 14:31 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 14:47

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Enflasyona karşı maaşları eriyen milyonlarca emekli için yeni zam dönemi geldi çattı. Cumhuriyet ikramiyesini ceplerine koyan emeklilere ne kadar zam yapılacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. Asgari ücrette zam pazarlığı başlarken, memur ve emekli için gözler 3 Ocak'a çevrildi. Kritik veri öncesinde, enflasyon için ipucu Merkez Bankası'ndan geldi. TCMB enflasyon tahminleri emekli maaşları için yapılan tüm hesapları alt üst ederken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı açıklama dikkat çekti. Peki en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayında açıkladığı enflasyon rakamlarına göre maaşlara yapılacak zam için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09, Eylül ayında yüzde 4,75, Ekim ayında yüzde 3,43, Kasım ayında ise 3,28 oldu.

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 5 aylık emekli ve memur zam oranı yüzde 33,64 oldu. Verilere göre 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,64, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 44,89 oldu.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİN DÜŞÜRDÜ!

Merkez Bankası, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı için ipucu niteliği taşıyan 71 ekonomistin katılıdığı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Merkez Bankası kasım ayında yüzde 67,23 olan enflasyon tahminini bu anket döneminde yüzde 65,39'a düşürdü. Piyasa Katılımcıları Anketinde yer alan veriler göz önünde bulundurulduğunda altı aylık enflasyon yüzde 38.09'a geriledi. Yüzde 67,23'lük enflasyon tahminine göre ise altı aylık enflasyon farkı 39,62'ydi.

Merkez Bankası'nın tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi için Ocak zammı yüzde 38.09 olacak. 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 30,26 olarak hesaplanırken, yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile yeni memur zammı oranı yüzde 49,80’i bulacak. Yüzde 67,23'lük enflasyon beklentisine göre ise memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 51,48'i bulmuştu.

Yüzde 65,39'lük yeni enflasyon tahminine göre emekli ve memurun zam tablosu da şu şekilde oluştu:

• 6 aylık enflasyon oranı yüzde 38.09

• Refah payı hariç 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 38.09

• 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 30,26

• Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15

• 6 aylık memur zammı yüzde yüzde 49,80

HÜKÜMET MEMUR VE EMEKLİ İÇİN SON NOKTAYI KOYDU

Merkez Bankası'nın tahminine göre memur ve memur emeklisinin maaş zammı yüzde 50'nin altına düşerken, hükümet son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranını açıkladı “Memur ve memur emeklisiyle ilgili şöyle bir durum var” diyen Yılmaz, “Toplu sözleşme gereği hem alacağı bir zam var hem de alacağı bir enflasyon farkı olacak. Enflasyon beklentimiz yüzde 33'tü. Merkez Bankası onu yüzde 36 olarak revize etti. Biz enflasyon beklentisinin bu oranda olduğu yerde yüzde 50 civarında bir artış yapıyoruz memur ve memur emeklileri için. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabii” ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Merkez Bankası'nın son enflasyon tahmininin gerçekleşmesi, yani 6 aylık zammın yüzde yüzde 49,80 olması durumunda en düşük memur maaşı 22.017 liradan 32.981 liraya yükselecek. Yüzde 49,80’lik zam aynı şekilde Emekli Sandığı emeklilerine de yansıtılacak. Böylece memur emeklisi maaşı da 9.877 liradan 14.795 liraya yükselecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

7.500 TL olan en düşük emekliler için kök maaş ve taban aylıklarda düzenleme yapılması gündemde. Böylelikle en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Son yıllarda SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur emeklileri için aynı oranda zam uygulanıdığı göz önüne alındığında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin de zam oranlarının yüzde 38,08 değil, yüzde 49,80 olması ihtimali söz konusu.

MEMUR MAAŞLARI 2023 Temmuz maaşı TCMB enflasyon tahminine göre zam oranı 2024 Ocak maaşı Şube müdürü - (Üni Mezunu) 1/4 32.438 49,80% ₺48.592,12 Memur 9/1 22.926 49,80% ₺34.343,15 Uzman Öğretmen 29.525 49,80% ₺44.228,45 Öğretmen 1/4 26.642 49,80% ₺39.909,72 Başkomiser 1/3 32.613 49,80% ₺48.854,27 Polis 8/1 29.512 49,80% ₺44.208,98 Uzman Doktor 1/4 37.162 49,80% ₺55.668,68 Hemşire 5/1 26.428 49,80% ₺39.589,14 Mühendis 1/4 33.109 49,80% ₺49.597,28 Teknisyen (Lise Mezunu) 11./1 23.525 49,80% ₺35.240,45 Profesör 1/4 48.111 49,80% ₺72.070,28 Araştırma görevlisi 7/1 31.750 49,80% ₺47.561,50 Vaiz 1/4 27.608 49,80% ₺41.356,78 Avukat 1/4 31.549 49,80% ₺47.260,40