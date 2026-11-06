Enerji Bakanı Bayraktar, 'Millî Enerji 2040' vizyonunu açıkladı: Elektrikleşiyoruz

2040 vizyonunu 'Elektrikleşme' olarak anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2040'a kadar ortalama yüzde 4,4 büyüyeceğini, bu sürede enerjide yerlileşme için 500 milyar dolarlık yatırım ve 108 bin doğrudan istihdam hedeflediklerini ifade etti.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar “Ekonomiye, enerjiye dair ne varsa değişecek.” dedi.

Hükûmetin ‘Millî Enerji 2040’ lansmanında konuşan Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerjiden depolama yöntemlerine, yenilenebilir kaynaklarla artırılacak hacimle birlikte artacak elektrik kullanımı ve elektrik yatırımlarından doğalgaz ve petrol aramalarına kadar birçok konuda hedeflerini açıkladı.

2040’a kadar Türkiye’nin toplamda yüzde 4,4 büyüyeceğini, yaklaşık 500 milyar dolarlık yatırımla 108 bin kişilik doğrudan istihdam sağlanacağını, enerjide yüzde 92 yerlileşme hedefleri olduğunu anlatan Bakan Bayraktar, önceki gün sona eren Güney Kore ziyaretinden enerji anlaşmalarıyla döndüklerini, yurt dışında maden ve enerji anlaşmalarıyla enerji güvenliği başta olmak üzere Türkiye Yüzyılı’na yakışır adımlar attıklarını ifade etti.

Türkiye’nin ekonomisini elektrikleştireceğini söyleyen Bayraktar, bunun için tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesine öncülük edeceklerini anlattı. 2040’a kadar 100 milyar dolar yatırımla 175 gigavatlık rüzgâr enerjisi santrali hedeflediklerini, bu santraller için gerekli olan mıknatısa kadar birçok üründe yerli ekipmanın desteklenmesini hedeflediklerini, petrol ve doğalgazın ise hayatımızda olmaya devam edeceğini anlattı.

YILLIK 70 MİLYAR $ ENERJİ İTHALATI

Enerji ithalat faturasının yıllık 70 milyar dolar seviyesinde olduğunu, bunun da cari açığı ve dışa bağımlılığı beraberinde getirdiğini anlatan Bayraktar, enerji ithalatının azalmasıyla cari açığın büyük oranda azalacağını, 2040’a kadar 240 milyar dolarlık tasarruf imkânı olduğunu belirttiği açıklamasında “Kaybedecek 1 megavatımız yok.” dedi.

1,5 MİLYON ŞARJ İSTASYONU LAZIM

Türkiye’de 2040’ta her 1.000 kişiden 147’sinin elektrikli araca sahip olacağını öngördüklerinin altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:

"2040’ta toplam 41 milyonluk bir araç stokunun olacağını öngörüyoruz. Bunun neredeyse yarısı elektrikli olacak. Aynı zamanda bu elektrikli araçları bir depolama unsuru olarak da düşünebilirsiniz yani sistem esnekliğinin bir parçası olacak. 20 milyon araca elektrik sağlamak için en az 1,5 milyon şarj istasyonuna ihtiyacınız var. Bunun belki 1 milyonu evlerimizde, iş yerlerimizde kuracağımız ama 500 bine yakını da ticari anlamda kurulacak tesislerde olacak. Güney Kore’deki görüşmelerimizden bir tanesi, bir firma bunu kablosuz olarak yapacağını iddia ediyor ve öyle bir teknolojiyle çalışıyor. Bu alanda dünya çok ciddi yatırım yapıyor. Burada yaklaşık 28 milyar dolarlık önemli bir yatırım var."

"TANK ÇİFTLİĞİ KURACAĞIZ"

Bayraktar, Türkiye’nin günlük 993 bin varil ham petrol ihtiyacı olduğunun altını çizerek “Millî Enerji 2040” politikalarıyla hedeflerin gerçekleşmesi hâlinde talebin 718 bin varile düşeceğini söyledi. Ceyhan’ı boru hatlarıyla önemli bir petrol merkezine dönüştürecek önemli projelerden birinin “Ceyhan Petrol Depolama” olduğunu ifade eden Bayraktar “BOTAŞ’ın elinde Ceyhan’da 11 milyon varillik depolama kapasitesi var ama kuracağımız tank çiftliği ile beraber önümüzdeki birkaç yıl içerisinde inşallah 2030’a gelmeden 50 milyon varillik bir depolama kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

HER YERE DOĞAL GAZ

Türkiye’nin en ücra köşesine kadar doğalgaz götürme kararlılığını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2002’de dile getirdiğini anlatan Bayraktar, bunun için 240 bin kilometre hatta ihtiyaç olduğunu hatırlattı. “Rüzgâr esmezse o türbin elektrik üretmez.” diyen Bayraktar, kesintisiz enerji için nükleerin şart olduğunu anlattı. “Akkuyu’da birkaç hafta içinde ilk enerjinin verilmesini hedefliyoruz. Nükleerde geç kaldık ama ikincisini de yapma kararlılığımız var.” diyerek Sinop nükleer santralinin de yapımını gerçekleştireceklerini, küçük modüler reaktörler kurarak bugün Suriye, Irak, ve Gürcistan’a gerçekleştirilen elektrik ihtiyacını, artıracaklarını da anlattı.

Nijer'de üretim birkaç güne: Bayraktar, Eti Maden'in yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, şirketin Afrika ve Orta Asya başta olmak üzere uluslararası alandaki faaliyetlerinin güçlendirileceğini söyledi. Türkiye'nin yurt dışındaki madencilik faaliyetlerine de değinen Bayraktar, Nijer'de Eti Maden'in MTA Uluslararası Madencilik AŞ (MTAIC) ile birlikte ilk altın üretimini birkaç gün içinde gerçekleştireceğini dile getirdi.

Deniz üstü RES nisanda: Türkiye'nin deniz üstü ilk off shore yarışmasını nisanda yapacaklarını söyleyen Bakan Bayraktar projenin 6 bin megavatlık hedefe ulaşacağını söyledi.

Her yerde petrol ve gaz arayacağız: Petrol ve gazda üretimin tüketimi karşılama oranının %15 olduğunu, hedeflerinin günlük 718 bin varil olan tüketimi karşılamak olduğunu, bunun için üretimin 5 katına çıkmasının gerektiğini ifade eden Bayraktar, 2030'da 50 milyon varil petrol, 2040'ta ise 20 milyar metreküp gaz depolayacaklarını dile getirdi.

Destek azaltıldı; çünkü...: Her toplantı sonunda "Elektrik ve gaza zam gelecek mi?" sorusu geldiğini anlatan Bayraktar, azaltılan devlet desteği uygulamasındaki amacın daha fazla ihtiyaç sahibine, daha yüksek destek mekanizması kurmak olduğunu dile getirdi.

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