EPDK, iki şirkete 191 milyon lira ceza kesti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, depolama ve elektrik üretimi sektöründe faaliyet gösteren iki şirkete 191 milyon lira para cezası kesti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), iki şirkete hak kaybına neden olmaları gerekçesiyle ceza kesti. Yapılan açıklamada depolamalı elektrik üretim tesisi kurmak amacıyla önlisans başvurusu alınmasına ilişkin süreçte AKEDAŞ'ın depolamalı önlisans başvuruları için dağıtım hattı kapasitesinin uygun olmaması gerekçesiyle olumsuz görüş oluşturmasına rağmen eşzamanlı olarak lisanssız projeler için kapasite tahsisi yaptığı belirlendi ve AKEDAŞ tarafından yapılan bu işlem için, şirkete 173 milyon lira idari para cezası yaptırımı uygulandı.

UEDAŞ'ın da başvurular hakkında bağlantı görüşleri oluştururken trafo merkezlerinde kapasite olmasına rağmen daha önce bildirilen başvurulara olumsuz, daha sonra bildirilenlere olumlu bağlantı görüşü oluşturduğu tespit edildi. UEDAŞ tarafından yapılan mevzuata aykırı bu işlem için Şirkete Elektrik Piyasası Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca 18 milyon lira idari para cezası yaptırımı uygulandı. Ayrıca iki şirketin uygulamaları sonucu hak kaybına uğrayan başvuru sahiplerine ilişkin gerekli düzeltmeler de yapıldı.

EPDK BAŞKANI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu cezanın dağıtım şirketleri için önemli bir ders niteliği taşıması gerektiğini belirterek, "Nasıl ki tüketici hakları konusunda azami hassasiyeti gösteriyorsak, Türkiye'nin enerjisini yükseltecek, özellikle de yenilenebilir enerji kaynaklarımızı kullanarak ülkemizin gücüne güç katacak her yatırımın hayata geçirilmesini dikkatle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

EPDK'nın belirlediği kurallara titizlikle uyulmasının ve yeni yatırımların hızla sahaya yansıtılması için dağıtım şirketlerinin üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmesinin önemine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

Depolama yatırımları ve lisanssız elektrik üretimi Türkiye’nin enerjisi için hayati önem taşıyor. Biz EPDK olarak ‘daha fazla yerli ve yenilenebilir enerji için, daha fazla yatırım için’ üzerimize düşeni hızla yerine getirirken, dağıtım şirketlerinin ağır davranma, farklı hesapların içine girme lüksü olamaz. Kimsenin yatırımcıyı yanıltmaya, oyalamaya daha da önemlisi Türkiye’nin enerjideki yükselişini akamete uğratmaya hakkı yok. Bu süreçte sorumluluğunu yerine getirmeyen, düzenlemelerimize aykırı davranan, yatırımcının önünü açmayan, hak kaybına sebep olan dağıtım şirketleri bedelini ağır öder. Ben bu cezanın ilk ve son olacağını umuyorum.