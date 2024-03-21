EPDK'dan 3,7 milyon kişiye müjde! Elektrik aboneliğinde yeni karar

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mart 2024 10:59 - Güncelleme: 21 Mart 2024 11:08 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik faturası desteği alan vatandaşların abonelik sürecinde güvence bedeli alınmayacağını duyurdu. Güvence bedeli hane hane elektrik tüketimine göre 681lira ile 1634 lira arasında değişirken, düzenlemeden 3 milyon 721 bin kişi yararlanacak.