Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Ekonomi > EPDK'dan 3,7 milyon kişiye müjde! Elektrik aboneliğinde yeni karar

EPDK'dan 3,7 milyon kişiye müjde! Elektrik aboneliğinde yeni karar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
EPDK&#039;dan 3,7 milyon kişiye müjde! Elektrik aboneliğinde yeni karar

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik faturası desteği alan vatandaşların abonelik sürecinde güvence bedeli alınmayacağını duyurdu. Güvence bedeli hane hane elektrik tüketimine göre 681lira ile 1634 lira arasında değişirken, düzenlemeden 3 milyon 721 bin kişi yararlanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik aboneliğiyle ilgili yeni bir karar aldı. EPDK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli alınmayacağını duyurdu. 

3 MİLYON 721 BİN HAK SAHİBİ YARARLANACAK

Söz konusu düzenleme milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, 3 milyon 721 bin hak sahibi hane düzenleme kapsamına giriyor.

GÜVENCE BEDELİ NE KADAR?

Abonelerin güvence bedeli hane hane elektrik tüketimine göre 681lira ile 1634 lira arasında değişiyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni karar! Kısmi ödeme süreci 1 Temmuz'da başlıyor - EkonomiBES'te kısmi ödeme süreci ertelendiFord Otosan (FROTO) bu yıl ne zaman, kaç TL temettü dağıtacak? - EkonomiFord Otosan bu yıl ne zaman, kaç TL temettü dağıtacak?Asgari ücrette ara zam beklentisi! HAK-İŞ enflasyonu işaret etti - EkonomiAsgari ücrette ara zam sesleriUzmanlar tek tek sıraladı! İşte borsada en çok kazandıracak hisseler - Ekonomiİşte borsada en çok kazandıracak hisselerAltında rekor fiyatlar… Tren kaçtı mı? Ons ve gram, ikisi birden... - EkonomiAltında tren kaçtı mı? Son rakamlar rekor kırdı...Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dolarda hararet yüksek! Zirveye yaklaştı, işte son fiyatlar... - EkonomiMerkez'in kararından önce dolarda hararet yüksek!Akaryakıta çifte zam geldi! Tabela sil baştan değişti, işte son fiyatlar... - EkonomiAkaryakıta çifte zam geldi! Tabela sil baştan değişti...Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı bugün açıklanacak - EkonomiGözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı bugün açıklanacak75 bin öğrenci yararlanacak! Fabrika gibi çalışan okullara destek arttı - EkonomiFabrika gibi çalışan okullara destek arttıMavi’de hedef milyar dolarlık şirket olmak! Pandemi yaradı, satılan ürün adedini katladı - EkonomiMavi’de hedef milyar dolarlık şirket olmak!
Sonraki Haber Yükleniyor...