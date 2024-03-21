EPDK'dan 3,7 milyon kişiye müjde! Elektrik aboneliğinde yeni karar
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik faturası desteği alan vatandaşların abonelik sürecinde güvence bedeli alınmayacağını duyurdu. Güvence bedeli hane hane elektrik tüketimine göre 681lira ile 1634 lira arasında değişirken, düzenlemeden 3 milyon 721 bin kişi yararlanacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik aboneliğiyle ilgili yeni bir karar aldı. EPDK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli alınmayacağını duyurdu.
3 MİLYON 721 BİN HAK SAHİBİ YARARLANACAK
Söz konusu düzenleme milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, 3 milyon 721 bin hak sahibi hane düzenleme kapsamına giriyor.
GÜVENCE BEDELİ NE KADAR?
Abonelerin güvence bedeli hane hane elektrik tüketimine göre 681lira ile 1634 lira arasında değişiyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi