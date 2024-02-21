EPDK'nın hamlesi sonrası benzin ve motorine çifte indirim!

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Şubat 2024 19:42 - Güncelleme: 21 Şubat 2024 20:03 - Güncelleme:

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Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dün ham petrole yapılan indirimlerin tüketiciye de yansıtılmasını istemiş, rafinerilere uyarıda bulunmuştu. Uyarının ardından benzin ve motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere çifte indirim geldi.