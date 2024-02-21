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    • Haberler > Ekonomi > EPDK'nın hamlesi sonrası benzin ve motorine çifte indirim!

    EPDK'nın hamlesi sonrası benzin ve motorine çifte indirim!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    EPDK&#039;nın hamlesi sonrası benzin ve motorine çifte indirim!
    EPDK, Akaryakıt, İndirim, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dün ham petrole yapılan indirimlerin tüketiciye de yansıtılmasını istemiş, rafinerilere uyarıda bulunmuştu. Uyarının ardından benzin ve motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere çifte indirim geldi.

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafinerilere yazı göndererek ithal ham petrole yapılan indirimlerin tüketiciye de yansıtılmasını istemişti.

    EPDK'nın bu adımının ardından güncellenen fiyatlarla beraber benzin ve motorinde indirimler peş peşe geldi.

    BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

    Bu gece pompaya yansıyacak yeni fiyatlarla benzine 76 kuruş, motorine ise 1,10 TL indirim gelmiş oldu.

    GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

    Güncel akaryakıt fiyatlarına göre benzinin litresi İstanbul'da 41,22 TL, Ankara'da 41,92 TL, İzmir'de 42,13 TL'den satılıyor.

    Bu geceki indirimin ardındanbenzin fiyatlarının İstanbul'da 40,46 TL, Ankara'da 41,16 TL, İzmir'de de 41,37 TL olması bekleniyor.

    Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 43,14 TL, Ankara'da 43,90 TL, İzmir'de 44,07 TL satılıyordu. Bu geceki indirimle motorinin litresi de İstanbul'da 42,04 TL, Ankara'da 42,80 TL,  İzmir'de de 42,97 TL olacak.

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

    Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

    Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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