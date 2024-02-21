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    Motorine indirim geldi! 21 Şubat güncel akaryakıt fiyatları

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Motorine indirim geldi! 21 Şubat güncel akaryakıt fiyatları
    Akaryakıt, Motorin, Benzin, 21 Şubat, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    21 Şubat güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine ve motorine indirim var mı? 21 Şubat itibarıyla motorine indirim geldi. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

    21 Şubat güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkmakta. Son dönemde üst üste gelen zamların ardından bu kez akaryakıta indirim geldi. Motorindeki indirim gece yarısı itibarıyla tabelaya yansıdı. Peki benzinin litre fiyatı ne kadar? Motorinin litre fiyatı kaç lira? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

    MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

    21 Şubat itibarıyla itibarıyla motorine 1 lira 21 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi şehirlere göre 43-44 lira bandına geriledi.

    21 ŞUBAT GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI? BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA?

    Motorin 

    İstanbul (Avrupa): 43,15 TL
    İstanbul (Anadolu): 43,08 TL
    Ankara: 43,93 TL
    İzmir: 44,14 TL

    Benzin

    İstanbul (Avrupa): 41,22 TL
    İstanbul (Anadolu): 41,13 TL
    Ankara: 41,93 TL
    İzmir: 42,15 TL

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

    Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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