Ercan Havalimanı 1 yaşında!

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda birinci açılış yıl dönümünü kutlayan Ercan Havalimanı, Kıbrıs'ın ekonomik kalkınmasında lokomotif olma iddiasında.

Ercan Havalimanı'nı Kıbrıs Türk halkına ve bölge ülkelerine kazandıran iş insanı Emrullah Turanlı, KKTC’ye yapılan çevre dostu ve son teknolojiyle donatılan bu stratejik yatırımın sadece ulaşıma değil, yerel ekonomiye de can suyu verdiğini vurguladı.

TURANLI VİZYONU 10 BİN İNSANIN HAYATINA DOKUNUYOR

1 milyar avroyu aşan yatırım değeriyle Ercan Havalimanı’nın bölge çapında parmakla gösterilen bir tesis olmasını sağlayan Turanlı, KKTC’deki istihdam sayısının yükselmesinde önemli rol oynadı. 15 milyon yolcu kapasitesine sahip, modern teknolojiyle donatılan Ercan Havalimanı, yılda 2,000 kişiye doğrudan iş olanağı sağlıyor. Bu sayı, çarpan etkisiyle toplamda yaklaşık 10,000 insanın hayatına, evine, ailesine dokunuyor. Maliyeti 450 milyon avro olan yeni terminal ve pist, Ercan'ı dünya standartlarında bir havaalanı konumuna getirdi. Kapasitesi artan Havalimanı böylece daha geniş ve ferah sosyal alanlarla yolculara hizmet vermeye başladı.

YENİ PİST, DEV OTOPARK, YÜKSEK KAPASİTE

Daha önce 2 bin 755 metrelik mevcudun yerine 3 bin 100 metrelik yeni piste kavuşan havalimanı, her model yolcu uçağının kullanımına müsait hale geldi.

Toplamda 9 körük ve 21’i açık olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı bulunan havalimanı, 1500 araçlık kapalı otoparkı ve son teknoloji yeni donatılarıyla yolculara hizmet vermeye başladı. Yeni Ercan Havalimanı, 3.100 metre uzunluğundaki pisti ile her model yolcu uçağının iniş-kalkış yapmasına olanak tanırken, 60 check-in ve 44 pasaport noktasıyla, toplamda 15 milyon yolcu kapasitesine hizmet verebilecek bir altyapıya sahip.

Havalimanı, Türkiye’deki havalimanları arasında dördüncü büyüklükte konumda olup, toplam 7 milyon 800 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilmiştir.

Havalimanı, ayrıca modern hava trafik yönetim sistemleri ve gelişmiş güvenlik önlemleriyle donatıldı. T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından yapılan bu yatırımlar, Ercan’ı sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bir uluslararası bağlantı merkezi haline getirdi.

TURANLI: “ERCAN HAVAALANI, BÖLGEDEKİ BARIŞIN VE İŞBİRLİĞİNİN SEMBOLÜ OLACAK”

Ercan Havalimanı’nın hem KKTC hem de Türkiye için önemli bir yatırım olduğunu ifade eden iş insanı Emrullah Turanlı, “Burası Kıbrıs Türk halkının öz malı. Burada elde edilen başarı, sadece bir ulaşım merkezi olmanın ötesinde, yerel ekonomiyi de güçlendiriyor. Bu eser, Doğu Akdeniz’de bir istikrar havzası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bölgede bir marka hâline gelmesine katkıda bulunacak. Aynı zamanda bölgedeki barış ve iş birliğinin simgesi olacak" dedi.

UÇAK VE YOLCU KAPASİTESİNDE BÜYÜK ARTIŞ

2023’ün ilk altı ayında eski Ercan Havalimanı’nı 1 milyon 704 bin 481 yolcu kullanırken, yeni havalimanının açılmasıyla 2024’ün aynı döneminde bu sayı 2 milyon 181 bin 947’ye yükseldi.

Uçak sayısında da benzer bir artış gözlemlendi; 2023’ün ilk altı ayında 11 bin 980 uçak iniş ve kalkış yaparken, bu sayı 2024’te 14 bin 069’a ulaştı. Emrullah Turanlı’nın yaptığı yeni ve vizyoner yatırımlar sayesinde yolcu istatistikleri yukarı doğru ivmelendi.