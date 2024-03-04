Erdoğan'dan emekli açıklaması: "Emeklilerimizin gelirini de artıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından emekli maaşlarıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Gözümüzü kapamamız mümkün değil. Her meselemizi çözdüğümüz gibi, emeklilerimizin gelirini de artıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 2,5 saat süren kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Asgari ücret ve emekli maaşlarında yapılan artışlara ve enflasyona dikkat çeken Erdoğan, "Her meselemizi çözdüğümüz gibi, emeklilerimizin gelirini de artıracağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"EMEKLİLERİN SIKINTILARINA GÖZLERİMİZİ KAPAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma adımlarını attık. Çalışanlarımızın emeklilerimizin dezavantajlı kesimleri enflasyona ezdirmedik. En düşük emekli maaşını 66 TL'den 10 bin TL'ye, asgari ücreti 184 TL'den 17 bin TL'ye, engelli maaşını 25 TL'den 4 bin TL'ye çıkardık. Nereden nereye? Her alanda milletimizin refah seviyesini katlayarak yükseltmiş bir hükümet olarak emeklilerimizin sıkıntılarına gözlerimizi kapamamız mümkün mü?

"EMEKLİLERİMİZİN GELİRİNİ ARTIRACAĞIZ"

Elbette yaşanan sıkıntıların farkındayız. Emekli maaşlarına şu kadar zam yapacağız diyen muhalefetin ne kadar boş konuştuğunu örneklerle anlattık. Sözü edilen artışları ülkenin tüm yatırımlarını, eğitim sağlık harcamalarını aktarsak, kamu görevlilerinin maaşlarını vermesek bile karşılayamıyoruz. Bu demek değil ki, çalışanlarımızı emeklilerimizi hayat pahalılığına terk edeceğiz. Tam tersine enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, milli gelirimizi artırarak, devletimizi güçlendirerek her meselemizi çözdüğümüz gibi, emeklilerimizin gelirini de artıracağız. Hiçbir insanımızı darda bırakmayacak, göz göre göre sıkıntı çekmesine müsaade etmeyeceğiz. Milletimizden bize güvenmeyi, destek ve dualarını esirgememesini istirham ediyorum."