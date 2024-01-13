Erdoğan'dan 'işçi emeklisine zam' talimatı, tüm seçenekler masada

13 Ocak 2024 06:11 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 06:22

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi ve esnaf emeklilerine yapılacak maaş artışları konusunda alternatifli maliyet tablosu çıkarılmasını istedi. Erdoğan’ın artış oranı konusunda bir rakam vermediği ancak birkaç farklı oran için hazırlık yapılmasını talep ettiği öğrenildi.

AK Parti grup yönetimi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu kapsamda, en düşük emekli aylığı ve maaşlarda yapılacak artışlar konusunda iki ayrı başlıkta çalışma yaptı. 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 9 bin, 10 bin veya 11 bin liraya çıkarılması durumunda, maliyetin ne olacağına ilişkin 3 ayrı alternatifi içeren bir tablo hazırlandı.

TEMMUZDAKİ ARTIŞLARLA BAĞLANTILI OLACAK

İkinci çalışma ise tüm esnaf ve işçi emekli aylıklarında, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 37,5’in üzerine refah payı eklenerek artırılmasını içeriyor. Bu konuda da yine refah payının ne kadar olacağına ilişkin alternatifli çalışma yapıldı. Memur emeklileri ile esnaf-işçi emekli maaş artışları arasında oluşan 12 puanlık makasın kapatılmasına yönelik çalışmada temmuz ayında yapılacak artışlar da dikkate alınacak. Böylece yüzde 37,5’in üzerine eklenecek refah payının ne kadar olacağı, temmuzdaki artışlarla bağlantılı olacak.

"ERDOĞAN 1-2 PUAN İNİSİYATİF KULLANABİLİR"

AK Parti kaynakları “Memur emeklileri ile işçi ve esnaf emeklileri arasında şu anda oransal olarak yüzde 12 fark oluştu. Bu farkın bir bölümü ocak maaşlarında yapılacak refah payı artışı, bir bölümü de temmuzda yapılacak iyileştirme ile kapanabilir. Henüz bu konuda ortaya çıkan rakam yok. Cumhurbaşkanı belki bir iki puan ayrıca inisiyatif kullanabilir. Çalışma Bakanlığı şu anda etki analizi raporu hazırlıyor. Amaç, memur emeklileri ile işçi emeklilerinin maaşlarının arasındaki farkı kapatmak. Bütçeden hangi kalemlerden bu ihtiyaç karşılanabilir tüm bunlar yapılacak çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak” dedi.

AK Parti kurmayları, emekli maaşları ile ilgili yasal düzenlemenin takviminin ise önümüzdeki hafta yapılması planlanan kabine toplantısından sonra netleşeceğini kaydetti.

MİNİ TORBA GELİYOR

Emekli maaş artışlarına ilişkin rakamların netleşmesinden sonra mini bir torba teklifin Meclis’e sunulacağını ve ay sonundan önce yasalaştırılmasının hedeflendiğini belirten AK Parti kaynakları, teklif ile emeklilere verilecek refah payı artışı için ihtiyaç duyulan ödeneği, ilgili idare bütçelerine eklemede cumhurbaşkanının yetkili kılınmasının öngörüleceğini kaydetti. Torba teklifte kısa çalışma ödeneği ve işverene verilecek 700 liralık asgari ücret desteğine ilişkin düzenlemeler de yer alacak.

EKONOMİ YÖNETİMİ SOĞUK BAKIYOR

Ekonomi yönetimi esnaf ve işçi emeklilerine yüzde 37.5’lik enflasyon artışı dışında hedeflenen büyüme oranı kadar bir refah payı verilmesinden yana. Bu oranın yüzde 4’ü geçmemesi gerektiğini savunan ekonomi yönetimi, gerekçelerini üç başlıkta sıralıyor.

Ekonomi yönetimine göre, EYT’nin 2024 maliyeti 500 milyar lirayı bulacak, depremin maliyetinin yanı sıra, bölgede devam eden savaşların ekonomiye olumsuz etkileri de dikkate alındığında, bütçede öngörülmeyen harcamalar ekonomik programı olumsuz etkileyecek.

AK Parti kurmayları, ekonomi yönetiminin emekli maaşlarına enflasyon oranı dışında artış yapılmasına itiraz ettiği iddialarını, “Elbette bütçe ve maliyet konusunda titiz davranılıyor ama son söz Cumhurbaşkanının” diye konuştu.