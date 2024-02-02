Eriğin kilosu 3 gram altın değerinde! Tanesi 100 TL'den satılıyor

Son yıllarda zam üstüne zam gelen yeşil eriğin fiyatı cep yakmaya devam ediyor. 20 gram erik fiyatı 100 TL'ye satılırken, bir kilo erik almak isteyen bir vatandaşın 6 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

Mevsimi olmadığı için soğuk hava depolarında kış aylarında talebi karşılamak için saklanan yeşil erik, pazarlarda satılmaya başlandı. Özellikle anne adaylarının tercihi olan eriğin fiyatı ise son aylarda gelen zamların ardından cep yakmaya başladı.

3 GRAM ALTIN FİYATINA 1 KİLO ERİK

Antalya'da yeşil eriklerin tanesi 100 TL, ortalama 50 gram gelen 3 adet şeklindeki paket ise 300 TL'ye satılıyor. Ortalama 60 eriğe tekabül eden kilogram fiyatı ise 6 bin lirayı aşıyor. Buna göre, bir kilo erik 3 gram altına (200 dolar) tekabül ediyor.