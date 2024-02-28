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    Fiyatı cep yakıyor! Eriğin tanesi 100 lira

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Fiyatı cep yakıyor! Eriğin tanesi 100 lira
    Erik Fiyatları, İznik, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa'da, Türkiye şartlarına göre erken hasadı yapılan yeşil eriğin tanesi 100 lirayı gördü. İnternet üzerinden satılan eriğin müşterisi de belli. İşte detaylar…

    Üreticilerinin ziraat mühendisi olduğu Ası ailesi, şubat başı itibarıyla erik hasadına başladı. Bursa'da Türkiye'nin en erken erik hasadını yapan 25 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası'nın ürettiği eriklerin kilosu 3 bin 500 TL'den satılıyor.

    Konula ilgili açıklama yapan ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası, “Müthiş bir ilgi var. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Arap şeyhleri yoğun erik istiyorlar. Eriklerimizin kilosu 3 bin 500 TL'dir. Ağaçlarımıza 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz. Akıllı seramızda toprak ve sera sıcaklığını ısıtma sistemi kullanarak ayarladık ve erken hasadı mümkün kıldık. Fakat bunu başarmak bizim için oldukça maliyetli oldu. Isıtma için kullandığımız kömürün masrafı bu sene kış ayının ülkemizde çok sert geçmesinden dolayı 200 bin lirayı buldu” dedi.

    Erken hasat eriğin tanesi 100 lira - 1. Resim

    İNTERNET ÜZERİNDEN SATIYOR

    Yaklaşık 800 metrekarelik alanda kurduğu serada erik üreten genç girişimci, internet üzerinden sattıkları eriği İznik'in tanıtımına da katkıda bulunmak için erikleri çini kase ile yolluyor.

    Erken hasat papaz eriğini almak için Marmaris'ten İznik'e geldiğini ifade eden Özdemir Yiğit ise, “Sosyal medyada erik üretimini duydum, soluğu hemen burada aldım. Eriklerin lezzeti ise harika” dedi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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