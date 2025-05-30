Eski yönetime kaynak tepkisi! 3,7 milyar dolar ayrılan projeleri sonlandırdılar

Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Mayıs 2025 19:46 - Güncelleme: 30 Mayıs 2025 20:04 - Güncelleme:

ABD Enerji Bakanlığı, 3,7 milyar dolardan fazla kamu desteği verilen 24 temiz enerji projesini ekonomik ve sürdürülebilirlik kriterlerini karşılamadıkları gerekçesiyle sonlandırdı. Bakanlık, projelerin çoğunluğunun karbon depolama ve karbon salımını azaltma amaçlı olduğunu belirtirken, eski Biden yönetimini de kamu kaynaklarını harcamadan önce yeterli mali inceleme yapmamakla suçladı.

ABD Enerji Bakanlığı, kamu kaynaklarından 3,7 milyar dolardan fazla destek alan 24 temiz enerji projesinin sonlandırıldığını açıkladı. Yapılan kapsamlı inceleme sonucunda, projelerin Amerikan halkının enerji ihtiyaçlarına yeterince katkı sağlamadığı, ekonomik olarak sürdürülebilir olmadığı ve kamuya yeterli getiri sunmadığı belirtildi. KARBON SALINIMINI AZALTMAYA YÖNELİK PROJELER Bakanlığın açıklamasında, iptal edilen projelerin büyük çoğunluğunun karbon depolama ve sanayide karbon salımını azaltmaya yönelik girişimleri kapsadığı ifade edildi. Ayrıca, bu projelerin 16’sının ABD’de 5 Kasım 2024’te gerçekleşecek başkanlık seçimleri ile Başkan Donald Trump’ın görevini devraldığı 20 Ocak arasında imzalandığı kaydedildi. İlgili Haber Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! 19 ilde sarı kodlu alarm verildi, kuvvetle geliyor... BİDEN YÖNETİMİNİ YETERLİ İNCELEME YAPMAMAKLA SUÇLADI ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise eski Başkan Joe Biden yönetimini milyarlarca dolarlık kamu kaynaklarını harcamadan önce kapsamlı mali inceleme yapmamakla eleştirdi. Wright, Trump yönetimi olarak vergi mükelleflerinin kaynaklarını en iyi şekilde kullanmaya özen gösterdiklerini vurgulayarak, iptal edilen projelerle Amerikan halkının çıkarlarını koruduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe