Ev alacaklar dikkat! TOKİ 22 ilde düğmeye bastı...
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TOKİ ilk kez konut sahibi olacaklar için 22 ilde düğmeye bastı. Dar gelirli vatandaşa yönelik konutların satışa çıkacağı iller de belli oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen kampanyalar dar gelirli vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Son olarak TOKİ, konut satışları için hazırlıklarına başladı. 22 ilde 10 bine yakın konut satışı yapılacak. TOKİ'den alınan bilgiye göre konut ihaleleri mart ayında başlayacak. Satışa çıkacak konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vadeyle sahip olabilecek.
TOKİ konut satışı yapılacak iller şöyle:
Ankara ili Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi Rezerv Yapı Alanı 28026 Ada 2 Parsel 50 Adet Konut
Ankara İli Sincan İlçesi Yenipeçenek Mahallesi 2. Etap 1012 Adet Konut
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi Jandarma Genel Komutanlığı Şehit Orgenaral Eşref Bitlis
Yalova İli Altınova İlçesi Çavuşçiftliği Mahallesi 117 Adet Konut
Erzurum İli Yakutiye İlçesi Hacı Cuma Mahallesi, 239 Adet Konut
Erzurum İli, Oltu İlçesi, Gökçedere Mahallesi 205 Adet Konut
Edirne İli Keşan İlçesi Merkez 293 Adet Konut
Burdur İli Çavdır İlçesi Atatürk Mahallesi 4.Etap 308 Adet Konut
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi 1. Etap 326 Adet Konut
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi 2. Etap 510 Adet Konut
Çankırı İli Kurşunlu İlçesi Yenimahalle 3. Etap 349 Adet Konut
Çankırı İli, Merkez İlçesi, Aşağıpelitözü Mahallesi, 2. Etap 1. Bölge 475 Adet Konut
Çankırı İli, Ilgaz İlçesi, Yazı Mahallesi 244 Adet Konut
Sivas İli Merkez İlçesi Yapı Mahallesi 452 Adet Konut
Kayseri İli, Hacılar İlçesi, Aşağı Mahallesi 547 Adet Konut
İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi 632 Adet Konut
İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Merkezefendi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 484 Adet Konut
Çorum İli Alaca İlçesi 3. Etap Cengizhan Mahallesi 63 Adet Konut
Çorum İli, İskilip İlçesi, Hacıpiri Mahallesi, 265 Adet Konut
Çorum İli, Ortaköy İlçesi, Suyolu Mahallesi, 67 Adet Konut
Kırıkkale İli, Çelebi İlçesi, Çelebi Mahallesi 3. Etap 71 Adet Konut
Bilecik İli Pazaryeri İlçesi Doğanlar Mahallesi 105 Adet Konut
Bilecik İli, Osmaneli İlçesi, 287 Konut
Artvin İli, Yusufeli İlçesi, Yeni Yerleşim Yeri 106 Adet Konut
Rize İli Merkez İlçesi Yağlıtaş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap 189 Adet Konut
Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Velioğlu Mahallesi 197 Adet Konut
Erzincan İli, Refahiye İlçesi, Camiişerif Mahallesi 3 Etap 214 Adet Konut
Kocaeli İli, Derince İlçesi Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 239 Adet Konut
Kırklareli İli Pınarhisar İlçesi Beylik Mahallesi 256 Adet Konut
Konya İli Hüyük İlçesi Selki Mahallesi 4. Etap 126 Adet Konut, Hüyük İlçesi Akdağ Mahallesi 5. Etap 142 Adet Konut ve Yalıhüyük İlçesi Aşağı Mahallesi 2. Etap 24 Adet Konut
Bolu İli Gerede İlçesi, Demirciler Mahallesi, Kentsel Dönüşüm Projesi, 2 Etap 450 Adet Konut
Bingöl İli, Merkez İlçesi, Kültür Mahallesi 800 Adet Konut
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