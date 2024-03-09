Ev alacaklar dikkat! TOKİ 22 ilde düğmeye bastı...

Düzenleyen: Sibel Sancaklı / Kaynak: - 9 Mart 2024 15:54 - Güncelleme: 9 Mart 2024 15:58 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / -

TOKİ ilk kez konut sahibi olacaklar için 22 ilde düğmeye bastı. Dar gelirli vatandaşa yönelik konutların satışa çıkacağı iller de belli oldu.