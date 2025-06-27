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Haberler > Ekonomi > Ev sahipleri açık açık uyarıldı! Bunu yapan yandı: Takip ediyoruz

Ev sahipleri açık açık uyarıldı! Bunu yapan yandı: Takip ediyoruz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ev sahipleri açık açık uyarıldı! Bunu yapan yandı: Takip ediyoruz
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından ev sahiplerini uyardı. İlanlarda yapılan haksız fiyat artışlarını takip ettiklerini vurgulayan Gürcan, 21 taşınmaz sahibine 4,2 milyon TL para cezası uygulandığını ifade etti.

Ev ve kira fiyatlarında fahiş artışlarla mücadele devam ediyor.

Konuyla ilgili Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Taşınmaz ilanlarında yapılan haksız fiyat artışlarını takip ettiklerinin altını çizen Gürcan, 21 kişiye 4,2 milyon TL para cezası uygulandığını bildirdi.

Ev sahipleri açık açık uyarıldı! Bunu yapan yandı: Takip ediyoruz - 1. Resim
Mahmut Gürcan

Gürcan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TİCARET BAKANLIĞI OLARAK EV SAHİPLERİNİ UYARIYORUZ:
TAŞINMAZ SAHİPLERİNCE İLAN FİYATLARINDA YAPILAN FİYAT ARTIŞLARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ.

Emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesine yönelik faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir.

Bu kapsamda, Bakanlığımızca mayıs ayı sonunda yapılan Yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında; genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışları yasaklanmış, bu tür artışlar için taşınmaz sahiplerine de idari para cezası uygulanabilmesinin önü açılmıştır.

Elektronik ortamda verilen taşınmaz ilanları üzerinde yapılan ihbar, inceleme ve analizler neticesinde; Yönetmelik değişikliğinin yapıldığı tarihten sonra 21 taşınmaz sahibinin ilan fiyatında, genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan şekilde fiyat artışı yaptığı tespit edilmiş, bu kapsamda ilgili emlak sahiplerinin her biri hakkında 200 bin TL olmak üzere toplam 4,2 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının oluşturulmasına ve vatandaşlarımızın menfaatlerinin korunmasına yönelik gerekli tüm tedbirler, gecikmeksizin alınmaya devam edilecektir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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