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Ev sahipleri dikkat! Kirada 21 bin lira indirim

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Ev sahipleri dikkat! Kirada 21 bin lira indirim

Ekonomi Haberleri  / -

Ev sahipleri, iş yeri sahipleri için beyanname dönemi başladı. İstisna tutarı bu yıl ödeme yapacaklar için 21 bin TL. Geliri bu tutarın üstünde olanların gelirlerinden de 21 bin lira düşülüyor. Evini kredi ile alana faizde kolaylık da tanınıyor. İşte detaylar…

Türkiye'de beyanname dönemi olarak bilinen mart ayı ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Evini ya da iş yerini kiraya verenler 2023 yılı için belirlenen tutarın üstünde gelir elde ederlerse ettikleri gelirlerini Maliye'ye bildiriyorlar. Bildirilen gelire göre de vergi hesaplanıyor.

KİMLER BEYANNAME VERECEK?

Kira geliri elde edenler için her yıl istisna tutarı belirleniyor. Bu tutarın altında gelirler için beyanname şartı bulunmuyor. Bu yıl için belirlenen tutar 21 bin lira. Bu tutar 2024 yılı için 33 bin lira olarak belirlendi. Bu tutarların altında gelir elde etmişseniz beyanname verilmiyor. Üstünde gelir elde edenler için de bu tutarların gelirden düşürülmesi söz konusu. Bunun için Gib.gov.tr adresine girerek hazır beyannamelerden birini seçerek bilgilerinizi girmeniz yeterli oluyor.

FATURALARINIZI ATMAYIN

İki tür beyanname seçeneği bulunuyor. Götürü usulü ve gerçek usul. Eğer kiraya verdiğiniz konutla ilgili herhangi bir gideriniz olmadıysa, ya da kendinizin de bir kira gideriniz yoksa götürü usulü seçilmelidir. Böylece otomatik olarak istisna tutarı ile birlikte yüzde 15 vergi indiriminden yararlanırsınız. Evinizle ilgili masraflar yapmışsanız, ya da kendiniz de kirada oturuyorsanız bu kez gerçek usulü seçmelisiniz. Yaptığınız tüm masrafları ve giderlerinizi vergiden düşebiliyorsunuz.

HANGİ GİDERLER VERGİDEN DÜŞÜLEBİLİR?

Kiraya verdiğiniz konut için yaptığınız tüm masrafları belgelemek kaydıyla vergiden düşebilirsiniz. Ayrıca kiraya verilen mülk için ödenen sigorta, emlak vergisi harç gibi ödemeler de vergiden indiriliyor. Eğer kiraya verdiğiniz konutu kredi ile almışsanız faiz giderlerinizi de yine indirim konusu yapabilirsiniz. Bunun dışında kendiniz de kirada oturuyorsanız kira ödemelerinizi de indirim olarak beyannameye işleyebilirsiniz.

KİRA GELİR VERGİSİ NASIL HESAPLANIYOR?

İki yöntemden birini seçtiğinizde elde ettiğiniz kira gelirinden istisna ve masraflarınız düştükten sonra kalan tutar üzerinden verginiz hesaplanıyor. Eğer giderleriniz veya ödediğiniz kira elde ettiğiniz gelirle eş ya da fazla ise vergi sıfır olarak karşınıza çıkıyor.

KİRA GELİRİMİ BEYAN ETMEZSEM NE OLUR?

Konutlardan elde edilen kira gelirleri süresinde beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2023 yılı için belirlenen 21 bin liralık istisnadan yararlanılamayacak. Ayrıca geriye dönük faiziyle vergi ve ceza ödemek zorunda kalacak.

KİRA VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Beyanname sonrasında bir vergi tahakkuk ederse, ya da hiç vergi çıkmadığında sadece damga vergisini tüm bankalardan kolayca ödeyebilirsiniz. Kredi kartıyla da ödeme imkanı bulunuyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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