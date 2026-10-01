Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Aralık'ta başlıyor! Sistemi kim işletecek?

Ticaret Bakanlığı, 1 Aralık'tan itibaren taşınmaz satışlarında zorunlu hale gelecek Güvenli Ödeme Sistemi'nin kurulması ve işletilmesi için bir entegratör görevlendirecek.

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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, taşınmaz satışlarına dair zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi'nin kurulması, etkin şekilde işletilmesi ve geliştirilmesiyle, istatistiki veri ve raporlar üretilmesi amacıyla Bakanlıkça bir entegratör yetkilendirilecek.

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TÜM DETAYLAR PROTOKOLLE BELİRLENECEK

Ödeme sistemi, Bakanlık ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili birimleriyle, entegratör arasında imzalanan protokole göre kurulacak ve işletilecek. Ödeme sistemine dahil edilmeyecek taşınmaz satışları, pilot uygulama gereksinimi, bu uygulamanın kapsam ve esasları, ödeme sistemi kullanım bedeli, bu bedelin paylaşım usulü, komisyonun kuruluş ve faaliyetleri ile hak ve yükümlülükleri ise bu protokolle belirlenecek.

GÜVENLİ ÖDEME 1 ARALIK'TA BAŞLYACAK

Taşınmaz satışlarına yönelik zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi uygulamasının başlangıç tarihi, 1 Aralık olarak belirlendi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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