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    Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımı’nın Ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 5.097 TL’den 7.608 TL’ye çıkarıldığını belirterek, “Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda bu ay toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık” dedi

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, “Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.

    2023'TE 116 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI 

    Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, “Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz. Hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde 2023’te vatandaşlarımıza toplam 116.2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık” bilgilerini verdi.

    HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI

    Bakan Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımı’nın aylık ödemelerinin Ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 5.097 TL’ye 7.608 TL’ye çıkarıldığını belirterek, “Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanan 558 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” değerlendirmesini yaptı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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