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Haberler > Ekonomi > Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek sinyali verdi, zorunlu olabilir

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek sinyali verdi, zorunlu olabilir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek sinyali verdi, zorunlu olabilir

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep’te "DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması"nın ödül töreninde, yılın üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde zorunlu afet sigortası getirmek istediklerini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep’te "DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması"nın ödül töreninde konuştu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Yılın üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde zorunlu afet sigortası getirmek istiyoruz.

Şu anda kaynaklar daha çok spekülatif alanlarda değerlendiriliyor.

Düşük tek haneli enflasyon öngörülebilirliği artırıyor, kaynakların verimli alanlara yönelmesini sağlıyor.

Bu sene uygulanan program sayesinde Türkiye yüksek gelirli ülkeler grubuna girebilecek.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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