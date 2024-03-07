Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek sinyali verdi, zorunlu olabilir

Düzenleyen: Sibel Sancaklı / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Mart 2024 16:18 - Güncelleme: 7 Mart 2024 16:25 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep’te "DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması"nın ödül töreninde, yılın üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde zorunlu afet sigortası getirmek istediklerini açıkladı.