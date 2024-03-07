Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek sinyali verdi, zorunlu olabilir
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep’te "DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması"nın ödül töreninde, yılın üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde zorunlu afet sigortası getirmek istediklerini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep’te "DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması"nın ödül töreninde konuştu.
Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Yılın üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde zorunlu afet sigortası getirmek istiyoruz.
Şu anda kaynaklar daha çok spekülatif alanlarda değerlendiriliyor.
Düşük tek haneli enflasyon öngörülebilirliği artırıyor, kaynakların verimli alanlara yönelmesini sağlıyor.
Bu sene uygulanan program sayesinde Türkiye yüksek gelirli ülkeler grubuna girebilecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi