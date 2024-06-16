Evinin camını silerken 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti! O anlar kamerada

Ankara'da evinin camını silerken dengesini kaybeden kadın 7'nci kattan yere çakılarak hayatını kaybetti. Düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah 05.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde yer alan bir sitede meydana gelen olayda, 7. kattaki evinin camını silmeye çalışan 58 yaşındaki Mesiha Kahya, dengesini kaybederek yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerde hayatını kaybettiği belirlenen Kahya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kahya'nın yarın Susuz Mezarlığı'na defnedileceği öğrenilirken, güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇOCUKLARI UZUN SÜRE HABER ALAMAMIŞ

Evinde tek yaşayan Kahya'ya çocuklarının uzun süre ulaşamadığı ve durum üzerine annesinin evinin önüne geldiği öğrenildi. İçeriden ses alamayan çocukların balta ile kapıyı kırdıkları ve düşmüş annelerinin cansız bedeni ile karşılaştıkları belirtildi.

"ÇOCUKLARI FERYATLARLA DIŞARI ÇIKTI"

Olayla ilgili konuşan komşu Davut Dağ, "Düşen kadınının kızı, annesine ulaşılamadığını söyledi. Kapıyı da kilidinde anahtar olduğu için açamadılar. Sonra oğlu geldi. Sağlık ve polis ekiplerine telefon ettiler ama sabredemediler. Bir baltayla kapıyı açmaya çalıştılar. Kapıyı kırdılar, içeri girdiler. Feryatla dışarı çıktılar. O sırada balkonda temizlik yaparken düştüğünü öğrendik. Tek başına kalıyordu. İki çocuğu vardı. Olayın ardından jandarma geldi, incelemelerde bulundu" dedi.