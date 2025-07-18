Faiz indirimi beklentisi sektörü hareketlendirdi! 3 yılın zirvesini gördü

Konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 artarak, 107 bin 723 olurken, yılın ilk yarısında ise konut satışları 691.893 adet ile 3 yılın zirvesini gördü. KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, konut sektöründeki hareketliliğe dikkat çekerek “2024’te 1 milyon 478 bin toplam satış oldu. Enflasyonun düşmesi ve faizlerin inmesiyle birlikte bu yıl 1,5 milyonun üzerine çıkarız” dedi.

Türkiye genelinde konut satışları faiz indirim beklentisiyle arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 artarak, 107 bin 723 oldu. Yılın ilk yarasında ise konut satışları 691.893 adet ile 3 yılın zirvesini gördü.

KREDİLİ SATIŞLAR ARTTI

Söz konusu dönemde ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 112,6 artışla 14 bin 484 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100,5 artışla 103 bin 90 oldu. Haziran ayındaki ipotekli satışların 3 bin 384’ü, ocak-haziran dönemindeki satışların 24 bin 446’sı ilk el satışları olarak belirlendi.

SIFIR KONUTA RAĞBET

Ülke genelinde ilk el konut satış sayısı, haziranda yıllık bazda yüzde 32 artarak 33 bin 569’a yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,2 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-haziran döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 artışla 207 bin 624 oldu. İkinci el konut satışları da haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,6 artış göstererek 74 bin 154 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,8 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,3 artışla 484 bin 269 olarak kaydedildi.

1,5 MİLYON ADEDE ULAŞIRIZ

KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, 2025’in ilk yarısındaki konut satışlarının 691.893’e ulaştığını belirterek “Bu son 3 yılın en büyük artışı. 2024’teki 1 milyon 478 binlik toplam satışın enfl asyonun düşmesi ve faizlerin inmesiyle birlikte bu yıl 1,5 milyonun üzerine çıkacağını düşünüyoruz” dedi. Satışlarda önceki yıllara göre bir artış söz konusu belirten Yılmaz “Ancak birinci el konut satışlarının ve kredili satışlarının payının artması gerekiyor. 2016-2020 arasında birinci el satışların ilk 6 ay ortalaması %45’ti. Son 5 yılda bu oran %30’a geriledi. Aynı şekilde kredili satışlar da 2016-2020 arası ilk 6 aylarda ortalama %31 iken son 5 yılda bu oran ortalama olarak neredeyse yarıya yakın eriyerek %17’lere geriledi” ifadelerini kullandı.

SEKTÖRDEN ŞİMŞEK'E DESTEK

Konut ve kira fi yatlarının düşmesi için konut arzı ve kredi imkânlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirten KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz şunları kaydetti: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘Konuttaki arz açığını kapatmadan, fiyatlar istenilen noktaya gelmez. Çünkü arz açığı var. Dar gelirli kesimin ev sahibi olabilmesi için gerekirse uzun vadelerle konut sahibi olması sağlanmalı’ açıklamalarını oldukça olumlu buluyoruz. KONUTDER olarak bu noktada BDDK’nın kredi kısıtlarının kaldırılmasıyla ilk etapta kredili ve birinci el konut satışların daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyoruz. Arsa maliyetlerini aşağıya çekecek uygulamaların da hızla devreye alınması lazım. Geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile paylaştığımız uygun arsa modeli de bu noktada çok önemli katkı sağlayacaktır. Arsanın inşaat içindeki maliyeti %50 civarında. Arz eksikliğinin fazla olduğu bölgelerde kamunun üreteceği arsaların; toplam geliştirme maliyeti içindeki payı yerine ve bölgesine göre yüzde 10 ila 20’yi geçmeyecek şekilde geliştirilebilir.

YABANCI YENİDEN DÖNDÜ

Yabancılara konut satışları yeniden artışa geçti. Yabancılara konut satışı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 1565’e çıktı. Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 603 konutla Antalya aldı. Bu ili 521 konutla İstanbul ve 128 konutla Mersin takip etti. Yabancılara yapılan konut satışları, ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 azalarak 9 bin 354’e düştü. Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Söz konusu ayda Rusya vatandaşları, Türkiye’den 326 konut satın aldı. Bu ülkeyi, 111 konutla Ukrayna ve 109 konutla İran vatandaşları izledi.

YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ

Konut satışları artmasına rağmen reel getirisi enflasyonun altında kaldı. Haziranda konut fi yatlarında artış aylık bazda yüzde 2, yıllık bazda yüzde 32,8 oldu. Aynı dönemde tüketici fi yatlarında yıllık yüzde 35,05’lik artış görüldü. Böylelikle haziran ayında da konut fi yatlarında yıllık artış yıllık tüketici enfl asyonunun altında kaldı.