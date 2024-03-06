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Fed ne zaman faiz indirir? Powell'dan açıklama geldi: Henüz garantilemedik

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Fed ne zaman faiz indirir? Powell&#039;dan açıklama geldi: Henüz garantilemedik
Abd Merkez Bankası, Jerome Powell, Fed Faiz Politikası, Haber

Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell Washington'da faiz kararları ile ilgili açıklamasında ABD Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflerine dikkat çekti. Powell, “Ekonomi genel olarak beklendiği gibi gelişirse, bu yılın bir noktasında politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamak muhtemelen uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell Washington'da yaptığı açıklamada, "Ekonomi genel olarak beklendiği gibi gelişirse, bu yılın bir noktasında politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamak muhtemelen uygun olacaktır. Ancak ekonomik görünüm belirsiz ve yüzde iki enflasyon hedefimize doğru devam eden ilerleme garanti edilmiyor" diye ekledi.

Powell, Kongre'ye hazırladığı konuşmasında, Fed'in faiz belirleme komitesinin enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazanana kadar hedef aralığını düşürmenin uygun olacağını beklemediğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Analistler, Fed'in Haziran ortasından itibaren faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı olasılığının yüzde 70'in üzerinde olduğunu bildirdi.

Fed, son olarak enflasyonla mücadele adımları kapsamında borç verme faiz oranını 23 yılın en yüksek seviyesine yükseltmişti. Faiz artışı sonrası enflasyon yüzde 3.1'e kadar düştü ancak enflasyon, Fed'in uzun vadeli yüzde 2 hedefinden hala yüksek bir düzeyde bulunuyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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