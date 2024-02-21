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    • Haberler > Ekonomi > Fed’in toplantı tutanakları yayımlandı: Hızlı faiz indirimi ve enflasyon vurgusu

    Fed’in toplantı tutanakları yayımlandı: Hızlı faiz indirimi ve enflasyon vurgusu

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Fed’in toplantı tutanakları yayımlandı: Hızlı faiz indirimi ve enflasyon vurgusu

    Ekonomi Haberleri  / Ajanslar

    Fed’in ocak ayında yaptığı son toplantıya ait tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda çoğu yetkili hızlı faiz indirmenin risklerine dikkat çekti

    ABD Merkez Bankası’nın ocak toplantısına ilişkin toplantı tutanakları yayımlandı.

    Tutanaklar, yetkililerin faiz indirimi konusunda aceleci olmayacağına ve enflasyon konusunda temkinli olduklarına işaret etti.

    Tutanaklarda çoğu yetkili hızlı faiz indirmenin risklerine dikkat çekti. Bazı Fed yetkililerine göre enflasyonda sağlanan ilerlemenin durma riski var.

    Politika görünümüne dair “Katılımcılar politika faizinin muhtemelen zirvede olduğunu düşünüyor. Ancak enflasyonun sürdürülebilir biçimde yüzde 2’lik hedefe ilerlediğine emin olmadan faiz indiriminin uygun olmayacağı görüşünde” açıklaması yer aldı.

    Ayrıntılar hazırlanıyor...

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Ajanslar
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