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Haberler > Ekonomi > Fiberde 850 bin km hedefi! Bakan Uraloğlu 4 yıllık planı açıkladı

Fiberde 850 bin km hedefi! Bakan Uraloğlu 4 yıllık planı açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fiberde 850 bin km hedefi! Bakan Uraloğlu 4 yıllık planı açıkladı

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mevcut durumda yaklaşık 550 bin kilometre olan fiber uzunluğunun bu yılın sonuna kadar 600 bin kilometreye, 4 yıl içerisinde ise 850 bin kilometreye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa’nın öncü kuruluşlarından FTTH Avrupa Konseyi (FTTH Council Europe) tarafından gerçekleştirilen FTTH/B Market Panorama Araştırması’na göre eve kadar fiberde 18 milyon hane erişimi ile Türkiye’nin Avrupa’da ikinci sıraya yükseldiğini açıkladı. Bunun yanı sıra Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin 4 yıl içerisinde fiber uzunluğunu 850 bin kilometreye taşıyacağını vurguladı.

4 YILLIK YOL HARİTASI

Uraloğlu, Türkiye’nin fiber altyapıda Avrupa’nın en hızlı büyüyen pazarlar arasında yer aldığına dikkati çekerek, “Bu rapor, haberleşme altyapımıza ve tabi ki fiber altyapımıza verdiğimiz önemin sonuçlarını aldığımızın göstergesidir. Şu anda toplam fiber uzunluğumuz yaklaşık 550 bin kilometre ve bu yılın sonuna kadar 600 bin kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz. 4 yıl içerisinde ise fiber uzunluğumuzu 850 bin kilometreye taşıyacağız” ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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