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Haberler > Ekonomi > Fındık üreticileri dikkat! Uzman isim tarih vererek uyardı

Fındık üreticileri dikkat! Uzman isim tarih vererek uyardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Fındık üreticileri dikkat! Uzman isim tarih vererek uyardı

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 10 yıl önce ciddi zararlara neden olan zirai don tehlikesine ilişkin fındık üreticisini uyardı. Soydan, donun şimdilik olmadığını ancak gelecek 3 hafta için tehlikenin devam ettiğini söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu’nun yüksek rakımlı ilçelerine dün ve bugün etkili olan kar yağışı devam etmesinin ardından üreticiyi uyardı. Yüksek rakımlı ilçelerde, fındık alanlarında kar olduğuna dikkat çeken Soydan, “Bu aylarda zirai don riski her zaman aklımızda. Geçen yıllarda mart ayında özellikle don olaylarını yaşadık. Karadeniz Bölgesi’nde zirai don açısından risk geçmiş değil. Şu an sahil ve orta kesimlerde kar yağışı yok ancak fındıklar da yapraklardı. Yüksek kesimlerde de tomurcuklar artık patladı. Zirai don olayı olursa fındıklar ciddi zarar görebilir” diye konuştu.

CİDDİ REKOLTE KAYBINA NEDEN OLMUŞTU

“Özellikle 2014 yılında 31 Mart tarihinde etkili olan ve 230 rakımlara kadar neredeyse sahile kadar kar yağışı inmişti” diyen Soydan, “O gece Ordu’da ve diğer illerimizde ciddi bir rekolte kaybı, zira don zararı ile karşı karşıya kaldık. Bu olayda 9 tane ilçede sıfır rekolte vardı, 230 rakıma kadar da zarar inmişti. İnşallah önümüzdeki 15 günlük süreç iyi geçer” ifadelerine yer verdi.

METEOROLOJİDEN DE UYARI GELDİ

Öte yandan, Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğü'nün bildirdiği son ölçüm ve değerlendirmelere göre, 23 Mart 2024 Cumartesi günü akşam saatlerinden. 25 Mart 2024 Pazartesi günü sabah saatlerine kadar Ordu’nun iç ve yüksek kesimlerinde hafif, yer yer orta şiddette don hadisesi beklendiği belirtildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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