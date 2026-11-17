Fitch Ratings, ABD'de artan bütçe açığı, yükselen kamu borcu ve siyasi belirsizlikler nedeniyle Kuzey Amerika'nın kredi görünümünü kötüleşen olarak belirledi.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de siyasi bölünmüşlük ve artan mali riskler nedeniyle Kuzey Amerika ülkelerinin kredi görünümünü kötüleşen olarak belirledi.

Fitch'in değerlendirmesi yalnızca ABD ve Kanada'nın ekonomik dengeleri açısından değil, küresel piyasalar bakımından da önem taşıyor. Dünyanın en büyük ekonomisinde yaşanabilecek mali ve siyasi belirsizlikler, tahvil faizleri, döviz piyasaları, yatırım kararları ve uluslararası ticaret üzerinden diğer ülkelere de yansıyabilir.

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ABD'DE BORÇ VE BÜTÇE AÇIĞI ENDİŞESİ

Fitch'in açıklamasında, ABD'de ara seçimlerin ardından Demokratların Kongrenin iki kanadında da çoğunluğu elde etmesine dikkat çekildi. Bu tablonun yönetimin politikaları üzerindeki denetim ve incelemeleri artırabileceği belirtildi.

Fitchten ABD ekonomisi için dikkat çeken tahmin: Kuzey Amerikanın kredi görünümü kötüleşiyor

Açıklamada, "Ekonomik büyümenin dirençli kalmasını beklesek de finansman koşullarının sıkı seyretmeye devam etmesi konut sektörü gibi bazı sektörlere zarar verecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, genel yönetim mali açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 7,6'sı gibi yüksek bir seviyede kalmaya devam etmesinin, genel yönetim borcunun GSYH'ye oranının ise yüzde 121'e çıkmasının beklendiği aktarıldı.

ABD'de hükümetin kapanma olasılığının artmasına ve borç tavanı etrafındaki restleşme risklerine yol açan bölünmüş hükümetten kaynaklanan önemli mali risklere işaret edilerek, bu durumun Fitch'in Kuzey Amerika ülkeleri için kredi görünümünü "kötüleşen" olarak belirlemesine yol açtığı kaydedildi.

Fitchten ABD ekonomisi için dikkat çeken tahmin: Kuzey Amerikanın kredi görünümü kötüleşiyor

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KANADA İÇİN ABD İLE TİCARET GERİLİMİ RİSKİ

Açıklamada, Kanada ekonomisinin dirençli kalacağının ve 2026'da yüzde 1 olan büyüme oranının 2027'de yüzde 1,5'e yükseleceğinin öngörüldüğü vurgulandı.

Ancak ABD ile süregelen ticari gerilimlerin aşağı yönlü riskler oluşturduğunun altı çizilen açıklamada, genel yönetim mali açığının GSYH'nin yaklaşık yüzde 2'si düzeyinde ılımlı kalmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, Kanada'da toplam genel yönetim borcunun GSYH'ye oranının artmaya devam ederek yüzde 93 seviyesine ulaşacağının tahmin edildiği belirtildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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